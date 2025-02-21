Мерц призвал Германию к переговорам о ядерной защите — с кем именно

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал к переговорам с Францией и Великобританией о ядерной защите. Это связано с угрозами администрации США отказаться от поддержки Европы.

Мерц призвал ФРГ позаботиться о ядерной защите

Мы должны подготовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет полностью принимать обещание помощи в рамках договора НАТО. Поэтому европейцы должны прилагать больше усилий для самостоятельной защиты континента.

Он отметил, что нужно говорить о ядерном обмене, который в настоящее время Германия имеет из США. И в случае войны германские самолеты доставили бы американские атомные бомбы к своим целям.

По словам Мерца, правительство Франции неоднократно делало правительству Германии предложение обсудить этот вопрос. Однако германские правительства никогда на это не реагировали. Франция и Великобритания имеют значительно меньше ядерного оружия, чем США и Россия. Поделиться

Напомним, Дональд Трамп еще во время своего первого президентства скептически относился к НАТО как коллективной силе, способной поддерживать безопасность в Северной Атлантике. Европейские члены мало тратят на оборону и пользуются зонтиком безопасности, который обеспечивают США. Накануне своего второго президентства Трамп озвучил те же претензии.