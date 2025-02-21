Мерц призвал Германию к переговорам о ядерной защите — с кем именно

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал к переговорам с Францией и Великобританией о ядерной защите. Это связано с угрозами администрации США отказаться от поддержки Европы.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц инициирует будущие переговоры о ядерной защите Германии с Францией и Великобританией из-за угроз отказа поддержки со стороны США.
- Самостоятельная оборона континента становится необходимой из-за возможного изменения американской политики по НАТО.
- Франция и Великобритания заинтересованы в диалоге о ядерном обмене, который ранее игнорировалось правительством ФРГ.
Мерц призвал ФРГ позаботиться о ядерной защите
Мы должны подготовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет полностью принимать обещание помощи в рамках договора НАТО. Поэтому европейцы должны прилагать больше усилий для самостоятельной защиты континента.
Он отметил, что нужно говорить о ядерном обмене, который в настоящее время Германия имеет из США. И в случае войны германские самолеты доставили бы американские атомные бомбы к своим целям.
Напомним, Дональд Трамп еще во время своего первого президентства скептически относился к НАТО как коллективной силе, способной поддерживать безопасность в Северной Атлантике. Европейские члены мало тратят на оборону и пользуются зонтиком безопасности, который обеспечивают США. Накануне своего второго президентства Трамп озвучил те же претензии.
Трамп усилил давление на союзников по НАТО, чтобы они тратили больше на обороны. Пока только 23 из 32 членов достигли цели в 2% ВВП.
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