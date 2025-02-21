Мерц призвал Германию к переговорам о ядерной защите — с кем именно
Категория
Политика
Дата публикации

Мерц призвал Германию к переговорам о ядерной защите — с кем именно

Мерц
Читати українською
Источник:  Tagesschau

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал к переговорам с Францией и Великобританией о ядерной защите. Это связано с угрозами администрации США отказаться от поддержки Европы.

Главные тезисы

  • Фридрих Мерц инициирует будущие переговоры о ядерной защите Германии с Францией и Великобританией из-за угроз отказа поддержки со стороны США.
  • Самостоятельная оборона континента становится необходимой из-за возможного изменения американской политики по НАТО.
  • Франция и Великобритания заинтересованы в диалоге о ядерном обмене, который ранее игнорировалось правительством ФРГ.

Мерц призвал ФРГ позаботиться о ядерной защите

Мы должны подготовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет полностью принимать обещание помощи в рамках договора НАТО. Поэтому европейцы должны прилагать больше усилий для самостоятельной защиты континента.

Он отметил, что нужно говорить о ядерном обмене, который в настоящее время Германия имеет из США. И в случае войны германские самолеты доставили бы американские атомные бомбы к своим целям.

По словам Мерца, правительство Франции неоднократно делало правительству Германии предложение обсудить этот вопрос. Однако германские правительства никогда на это не реагировали. Франция и Великобритания имеют значительно меньше ядерного оружия, чем США и Россия.

Напомним, Дональд Трамп еще во время своего первого президентства скептически относился к НАТО как коллективной силе, способной поддерживать безопасность в Северной Атлантике. Европейские члены мало тратят на оборону и пользуются зонтиком безопасности, который обеспечивают США. Накануне своего второго президентства Трамп озвучил те же претензии.

Трамп усилил давление на союзников по НАТО, чтобы они тратили больше на обороны. Пока только 23 из 32 членов достигли цели в 2% ВВП.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц и Мерц используют вопросы Украины в своих целях
Шольц и Мерц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц готов передать Украине ракеты Taurus, но есть нюанс
Мерц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Я шокирован. Мерц ответил на заявления Трампа об Украине
Мерц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?