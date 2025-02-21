Мерц закликав Німеччину до переговорів про ядерний захист — з ким саме

Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц закликав до переговорів з Францією та Великобританією про ядерний захист. Це пов’язано з погрозами адміністрації США відмовитися від підтримки Європи.

Мерц закликав ФРН подбати про ядерний захист

Ми повинні підготуватися до того факту, що Дональд Трамп більше не буде повністю приймати обіцянку допомоги в рамках договору НАТО. Тому європейці повинні докладати більше зусиль для самостійного захисту континенту.

Він відзначив, що треба говорити про ядерний обмін, який нині Німеччина має з США. І в разі війни німецькі літаки доставили б американські атомні бомби до своїх цілей.

За словами Мерца, уряд Франції неодноразово робив уряду Німеччини пропозицію обговорити це питання. Однак німецькі уряди ніколи на це не реагували. А Франція та Великобританія мають значно менше ядерної зброї, ніж США та Росія. Поширити

Нагадаємо, Дональд Трамп ще під час свого першого президентства скептично ставився до НАТО як колективної сили, що може підтримувати безпеку у Північній Атлантиці. Європейські члени мало витрачають на оборону і користуються парасолькою безпеки, яку забезпечують США. Напередодні свого другого президентства Трамп озвучив ті ж самі претензії.