Трамп наказав зупинити всю військову допомогу Україні — інсайдери
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Трамп наказав зупинити всю військову допомогу Україні — інсайдери

Трамп
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Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними анонімних джерел, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні. Таким чином він намагається посилити тиск на українського лідера Володимира Зеленського після гучного конфлікту в Білому домі.

Головні тези:

  • Позбавляючи Україну важливого озброєння, Трамп відступає від підтримки жертви війни на користь країни-агресорки Росії.
  • Рішення Трампа створює додаткову напруженість у відносинах Києва та Вашингтона.

Трамп вирішив помстися Україні та Зеленському

Як заявив один з інсайдерів журналістів у Пентагоні, Штати заблокували всю поточну військову допомогу Україні доти, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну прихильність до миру.

Згідно з останніми даними, постачання всієї американської військової техніки, яка наразі не перебуває в Україні, буде призупинене.

Йдеться навіть про ту зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або в очікуванні в транзитних зонах у Польщі.

Трамп вступив на посаду, маючи 3,85 мільярда доларів, що залишилися від попередньої адміністрації в рамках так званих президентських повноважень на скорочення американських запасів озброєнь. Залишалося незрозумілим, чи дійсно адміністрація Трампа використає ці гроші для України, особливо з огляду на те, що запаси озброєнь у США вичерпуються і потребують поповнення

Залишаючи Україну без важливого озброєння, Трамп продовжує прикриватися прагнення до миру, однак, як виявилося, на умовах російського диктатора Володимира Путіна.

Фото: скриншот

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