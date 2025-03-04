Трамп наказав зупинити всю військову допомогу Україні — інсайдери

Згідно з даними анонімних джерел, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні. Таким чином він намагається посилити тиск на українського лідера Володимира Зеленського після гучного конфлікту в Білому домі.
Головні тези:
- Позбавляючи Україну важливого озброєння, Трамп відступає від підтримки жертви війни на користь країни-агресорки Росії.
- Рішення Трампа створює додаткову напруженість у відносинах Києва та Вашингтона.
Трамп вирішив помстися Україні та Зеленському
Як заявив один з інсайдерів журналістів у Пентагоні, Штати заблокували всю поточну військову допомогу Україні доти, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну прихильність до миру.
Згідно з останніми даними, постачання всієї американської військової техніки, яка наразі не перебуває в Україні, буде призупинене.
Йдеться навіть про ту зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або в очікуванні в транзитних зонах у Польщі.
Залишаючи Україну без важливого озброєння, Трамп продовжує прикриватися прагнення до миру, однак, як виявилося, на умовах російського диктатора Володимира Путіна.
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