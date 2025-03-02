М'яч на полі Зеленського. На що розраховує Трамп після скандалу у Білому домі

Президент США Дональд Трамп чекає на наступний крок з боку українського лідера Володимира Зеленського після того, як спалахнула суперечка в Овальному кабінеті. Інсайдери стверджують, що команда Трампа вважає ситуацію, що склалася наразі, невизначеною.
Головні тези:
- Оточення Трампа вважає, що шанс на примирення досі існує.
- Зеленський може повернутися за стіл переговорів. Президент США вважає, що це можливий сценарій.
Ще є шанс на примирення Трампа та Зеленського
За словами інсайдерів, конфлікт у Білому домі "узагалі не був запланований", й мовляв, ніхто не знав, що так станеться.
Обурення серед членів команди Дональда Трампа спровокувала наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини.
Оточення Дональда Трампа не знає, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати президента США відновити переговори з ним.
Як виявилося, очільник Білого дому вважає, що український лідер нібито не хоче вести переговори про "припинення війни". Попри це, шанс на примирення ще є.
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