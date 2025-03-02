М'яч на полі Зеленського. На що розраховує Трамп після скандалу у Білому домі

Президент США Дональд Трамп чекає на наступний крок з боку українського лідера Володимира Зеленського після того, як спалахнула суперечка в Овальному кабінеті. Інсайдери стверджують, що команда Трампа вважає ситуацію, що склалася наразі, невизначеною.

Ще є шанс на примирення Трампа та Зеленського

За словами інсайдерів, конфлікт у Білому домі "узагалі не був запланований", й мовляв, ніхто не знав, що так станеться.

Обурення серед членів команди Дональда Трампа спровокувала наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини.

Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки, — заявило одне з анонімних джерел. Поширити

Оточення Дональда Трампа не знає, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати президента США відновити переговори з ним.

Як виявилося, очільник Білого дому вважає, що український лідер нібито не хоче вести переговори про "припинення війни". Попри це, шанс на примирення ще є.