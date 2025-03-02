М'яч на полі Зеленського. На що розраховує Трамп після скандалу у Білому домі
Категорія
Політика
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М'яч на полі Зеленського. На що розраховує Трамп після скандалу у Білому домі

Трамп
Джерело:  NBC News

Президент США Дональд Трамп чекає на наступний крок з боку українського лідера Володимира Зеленського після того, як спалахнула суперечка в Овальному кабінеті. Інсайдери стверджують, що команда Трампа вважає ситуацію, що склалася наразі, невизначеною.

Головні тези:

  • Оточення Трампа вважає, що шанс на примирення досі існує.
  • Зеленський може повернутися за стіл переговорів. Президент США вважає, що це можливий сценарій.

Ще є шанс на примирення Трампа та Зеленського

За словами інсайдерів, конфлікт у Білому домі "узагалі не був запланований", й мовляв, ніхто не знав, що так станеться.

Обурення серед членів команди Дональда Трампа спровокувала наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини.

Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки, — заявило одне з анонімних джерел.

Оточення Дональда Трампа не знає, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати президента США відновити переговори з ним.

Як виявилося, очільник Білого дому вважає, що український лідер нібито не хоче вести переговори про "припинення війни". Попри це, шанс на примирення ще є.

М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів, і саме він повинен прийти і все виправити, — розповів інсайдер з оточення Дональда Трампа.

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