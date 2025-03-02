Мяч на поле Зеленского. На что рассчитывает Трамп после скандала в Белом доме
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Мяч на поле Зеленского. На что рассчитывает Трамп после скандала в Белом доме

Трамп
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Источник:  NBC News

Президент США Дональд Трамп ждет следующего шага со стороны украинского лидера Владимира Зеленского после того, как начался спор в Овальном кабинете. Инсайдеры утверждают, что команда Трампа считает сложившуюся сейчас ситуацию неопределенной.

Главные тезисы

  • Окружение Трампа считает, что шанс на примирение по-прежнему существует.
  • Зеленский может возвратиться за стол переговоров. Президент США считает, что это возможный сценарий.

Еще есть шанс на примирение Трампа и Зеленского

По словам инсайдеров, конфликт в Белом доме "вообще не был запланирован", мол, никто не знал, что так произойдет.

Возмущение среди членов команды Дональда Трампа спровоцировало настаивание на "гарантиях безопасности" в соглашении о полезных ископаемых.

Зеленскому было совершенно понятно, что в этом соглашении не будет никаких гарантий безопасности, — заявил один из анонимных источников.

Окружение Дональда Трампа не знает, что именно Зеленский может предпринять, чтобы убедить президента США возобновить переговоры с ним.

Как оказалось, глава Белого дома считает, что украинский лидер якобы не хочет вести переговоры о "прекращении войны". Несмотря на это, шанс на примирение еще есть.

Мяч на поле президента Зеленского. Президент считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и именно он должен прийти и все исправить, — рассказал инсайдер из окружения Дональда Трампа.

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