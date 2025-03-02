Мяч на поле Зеленского. На что рассчитывает Трамп после скандала в Белом доме

Президент США Дональд Трамп ждет следующего шага со стороны украинского лидера Владимира Зеленского после того, как начался спор в Овальном кабинете. Инсайдеры утверждают, что команда Трампа считает сложившуюся сейчас ситуацию неопределенной.

Еще есть шанс на примирение Трампа и Зеленского

По словам инсайдеров, конфликт в Белом доме "вообще не был запланирован", мол, никто не знал, что так произойдет.

Возмущение среди членов команды Дональда Трампа спровоцировало настаивание на "гарантиях безопасности" в соглашении о полезных ископаемых.

Зеленскому было совершенно понятно, что в этом соглашении не будет никаких гарантий безопасности, — заявил один из анонимных источников. Поделиться

Окружение Дональда Трампа не знает, что именно Зеленский может предпринять, чтобы убедить президента США возобновить переговоры с ним.

Как оказалось, глава Белого дома считает, что украинский лидер якобы не хочет вести переговоры о "прекращении войны". Несмотря на это, шанс на примирение еще есть.