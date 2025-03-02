Мяч на поле Зеленского. На что рассчитывает Трамп после скандала в Белом доме

Президент США Дональд Трамп ждет следующего шага со стороны украинского лидера Владимира Зеленского после того, как начался спор в Овальном кабинете. Инсайдеры утверждают, что команда Трампа считает сложившуюся сейчас ситуацию неопределенной.
Главные тезисы
- Окружение Трампа считает, что шанс на примирение по-прежнему существует.
- Зеленский может возвратиться за стол переговоров. Президент США считает, что это возможный сценарий.
Еще есть шанс на примирение Трампа и Зеленского
По словам инсайдеров, конфликт в Белом доме "вообще не был запланирован", мол, никто не знал, что так произойдет.
Возмущение среди членов команды Дональда Трампа спровоцировало настаивание на "гарантиях безопасности" в соглашении о полезных ископаемых.
Окружение Дональда Трампа не знает, что именно Зеленский может предпринять, чтобы убедить президента США возобновить переговоры с ним.
Как оказалось, глава Белого дома считает, что украинский лидер якобы не хочет вести переговоры о "прекращении войны". Несмотря на это, шанс на примирение еще есть.
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