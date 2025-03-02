Путин решил добиться от Трампа перезапуска Северного потока-2

Как удалось узнать изданию Financial Times от своих инсайдеров, друг российского диктатора Владимира Путина и экс-руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг уже предложил властям США перезапустить "Северный поток-2" с их участием.

Путин хочет воскресить Северный поток-2

Анонимные источники издания указывают на то, что план Варнига предусматривал связь с командой нового президента США через американских бизнесменов.

Это должно было происходить в рамках скрытых усилий, направленных на содействие прекращению войны в Украине и углубление экономических связей между США и Россией.

Что важно понимать, некоторые члены администрации Дональд Трампа расценивают новый план Путина и его приспешника как "часть усилий, направленных на возобновление отношений с Москвой".

Один консорциум инвесторов во главе с США уже разработал контуры соглашения с "Газпромом" после возможного снятия санкций. Поделиться

По словам инсайдеров, лидеры ЕС также узнали об обсуждении "Северного потока-2" в течение последних недель, а главы отдельных стран провели соответствующие переговоры.

Реализация нового плана Путина столкнется с рядом препятствий, ведь нужно, чтобы США отменили санкции против России, Россия согласилась возобновить поставки газа в Европу, а Германия позволила газу поступать ко всем потенциальным покупателям. Поделиться