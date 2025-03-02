Путин решил добиться от Трампа перезапуска Северного потока-2

Как удалось узнать изданию Financial Times от своих инсайдеров, друг российского диктатора Владимира Путина и экс-руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг уже предложил властям США перезапустить "Северный поток-2" с их участием.
Главные тезисы
- Европа уже узнала о планах Кремля и провела соответствующие переговоры.
- Реализация плана Путина может столкнуться с большим количеством препятствий.
Путин хочет воскресить Северный поток-2
Анонимные источники издания указывают на то, что план Варнига предусматривал связь с командой нового президента США через американских бизнесменов.
Это должно было происходить в рамках скрытых усилий, направленных на содействие прекращению войны в Украине и углубление экономических связей между США и Россией.
Что важно понимать, некоторые члены администрации Дональд Трампа расценивают новый план Путина и его приспешника как "часть усилий, направленных на возобновление отношений с Москвой".
По словам инсайдеров, лидеры ЕС также узнали об обсуждении "Северного потока-2" в течение последних недель, а главы отдельных стран провели соответствующие переговоры.
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