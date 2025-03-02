Путін вирішив добитися від Трампа перезапуску Північного потоку-2
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін вирішив добитися від Трампа перезапуску Північного потоку-2

Путін
Джерело:  Financial Times

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times від своїх інсайдерів, друг російського диктатора Володимира Путіна та екскерівник компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг уже запропонував владі США перезапустити "Північний потік-2" за їхньої участі.

Головні тези:

  • Європа уже дізналася про плани Кремля та провела відповідні переговори.
  • Реалізація плану Путіна може стикнутися з великою кількістю перешкод.

Путін хоче воскресити Північний потік-2

Анонімні джерела видання вказують на те, що план Варніга передбачав зв'язок з командою нового президента США через американських бізнесменів.

Це мало відбуватися у межах прихованих зусиль, спрямованих на сприяння "припиненню війни" в Україні та поглиблення економічних зв'язків між США і Росією.

Що важливо розуміти, деякі члени адміністрації Дональд Трампа розцінюють новий план Путіна та його поплічника як "частину зусиль, спрямованих на відновлення відносин з Москвою".

Один консорціум інвесторів на чолі з США вже розробив контури угоди з "Газпромом" після можливого зняття санкцій.

За словами інсайдерів, лідери ЄС також дізнались про обговорення стосовно "Північного потоку-2" протягом останніх тижнів, а глави окремих країн провели відповідні переговори.

Реалізація нового плану Путіна стикнеться з низкою перешкод, адже потрібно, щоб США скасували санкції проти Росії, Росія — погодилась відновити постачання газу до Європи, а Німеччина — дозволила газу надходити до всіх потенційних покупців.

Фото: документ

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