Путін вирішив добитися від Трампа перезапуску Північного потоку-2

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times від своїх інсайдерів, друг російського диктатора Володимира Путіна та екскерівник компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг уже запропонував владі США перезапустити "Північний потік-2" за їхньої участі.
Головні тези:
- Європа уже дізналася про плани Кремля та провела відповідні переговори.
- Реалізація плану Путіна може стикнутися з великою кількістю перешкод.
Путін хоче воскресити Північний потік-2
Анонімні джерела видання вказують на те, що план Варніга передбачав зв'язок з командою нового президента США через американських бізнесменів.
Це мало відбуватися у межах прихованих зусиль, спрямованих на сприяння "припиненню війни" в Україні та поглиблення економічних зв'язків між США і Росією.
Що важливо розуміти, деякі члени адміністрації Дональд Трампа розцінюють новий план Путіна та його поплічника як "частину зусиль, спрямованих на відновлення відносин з Москвою".
За словами інсайдерів, лідери ЄС також дізнались про обговорення стосовно "Північного потоку-2" протягом останніх тижнів, а глави окремих країн провели відповідні переговори.
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