Одіозний глава МЗС Росії Сергій Лавров провів розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Під час розмови він попросив Анкару запобігти нібито "атакам Києва" на газопровід "Турецький потік".

Лавров збрехав про причетність України до атак на газопровід "Турецький потік"

Лавров заявив Фідану, що в ніч із 27 на 28 лютого Україна нібито здійснила спробу атаки на компресорну станцію "Російська" на газопроводі "Турецький потік" із використанням трьох безпілотних літальних апаратів.

За словами поплічника Путіна, усі вони нібито були ліквідовані засобами ППО.

Міністр переконливо просив свого турецького колегу використовувати наявні в Анкари можливості в роботі з Києвом для припинення подібних спроб київського режиму, які він робить не вперше, здійснити теракти щодо об'єктів цивільної інфраструктури, — йдеться в повідомленні МЗС.

Варто зазначити, що це не перші подібні фантазії з боку РФ стосовно "Турецького потоку". Кілька років тому Росія звинуватила Україну у спробі підірвати цей газопровід.