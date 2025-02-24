Лавров цинічно висунув умови Україні щодо закінчення війни

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров безсоромно заговорив про умови країни-агресорки на ймовірних мирних переговорах з Україною.
Головні тези:
- Сергій Лавров заявив про умови Росії для завершення війни проти України, вимагаючи твердого результату від мирних переговорів.
- Росія вимагає “залізобетонну” домовленість про невступ України до НАТО та вказує, що бойові дії будуть припинені лише за умови вирішення, яке влаштовує РФ.
- Лавров похвалив позицію США та оголосив про намір провести консультації з Україною та Європою з метою мирного врегулювання ситуації.
Росія цинічно вимагає від України та ЄС низку умов
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після переговорів в Анкарі заявив, що Росія припинить бойові дії в Україні тільки тоді, коли, з погляду Кремля, переговори щодо припинення війни "дадуть твердий, стійкий результат", який влаштує Росію.
Президент (Путін – ред.) чітко сказав, що ми готові вести переговори і з Україною, і з Європою, з будь-якими представниками, які в дусі доброї волі хотіли б допомагати досягти миру. Але бойові дії ми припинимо тільки тоді, коли ці переговори дадуть твердий, стійкий результат, що влаштовує Російську Федерацію... Безумовно, реалії на землі повинні враховуватися.
Лавров при цьому похвалив "позицію США", яка" заявлена послідовно".
Лавров також озвучив наступні вимоги Росії щодо мирних переговорів з Україною:
Росія готова вести переговори і з Україною, і з Європою, але бойові дії будуть припинені лише за результатів, які влаштовують Росію;
Про невступ України до НАТО має бути "залізобетонна" домовленість;
Ще Лавров пообіцяв, що РФ та США цього тижня проведуть повноцінні консультації щодо нормалізації роботи посольств.
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