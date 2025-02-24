Лавров цинічно висунув умови Україні щодо закінчення війни

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров безсоромно заговорив про умови країни-агресорки на ймовірних мирних переговорах з Україною.

Росія цинічно вимагає від України та ЄС низку умов

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після переговорів в Анкарі заявив, що Росія припинить бойові дії в Україні тільки тоді, коли, з погляду Кремля, переговори щодо припинення війни "дадуть твердий, стійкий результат", який влаштує Росію.

Президент (Путін – ред.) чітко сказав, що ми готові вести переговори і з Україною, і з Європою, з будь-якими представниками, які в дусі доброї волі хотіли б допомагати досягти миру. Але бойові дії ми припинимо тільки тоді, коли ці переговори дадуть твердий, стійкий результат, що влаштовує Російську Федерацію... Безумовно, реалії на землі повинні враховуватися.

Лавров при цьому похвалив "позицію США", яка" заявлена послідовно".

Вона не закликає просто одразу ж "замиритися", залишити лінію дотику, а потім думати, що робити - ми завжди наголошували, що такий варіант нас не влаштує. Поширити

Лавров також озвучив наступні вимоги Росії щодо мирних переговорів з Україною:

Росія готова вести переговори і з Україною, і з Європою, але бойові дії будуть припинені лише за результатів, які влаштовують Росію;

Про невступ України до НАТО має бути "залізобетонна" домовленість;

Ще Лавров пообіцяв, що РФ та США цього тижня проведуть повноцінні консультації щодо нормалізації роботи посольств.