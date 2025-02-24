Лавров цинично выдвинул условия Украине насчет окончания войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров беззастенчиво заговорил об условиях страны-агрессорки на вероятных мирных переговорах с Украиной.
Главные тезисы
- Сергей Лавров выдвинул жесткие условия для завершения войны против Украины.
- Россия требует “железобетонную” договоренность о невступлении Украины в НАТО.
- Боевые действия в Украине будут прекращены только при жестком результате переговоров, устраивающем РФ.
Россия цинично требует от Украины и ЕС ряда условий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Анкаре заявил, что Россия прекратит боевые действия в Украине только тогда, когда, с точки зрения Кремля, переговоры по прекращению войны "дадут жесткий, устойчивый результат", который устроит Россию.
Президент (Путин — ред.) ясно сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только тогда, когда эти переговоры дадут жесткий, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться.
Лавров при этом похвалил "позицию США", которая "заявлена последовательно".
Лавров также озвучил следующие требования России по мирным переговорам с Украиной:
Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только по результатам, устраивающим Россию;
О не вступлении Украины в НАТО должна быть "железобетонная" договоренность;
Еще Лавров пообещал, что РФ и США на этой неделе проведут полноценные консультации по нормализации посольств.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-