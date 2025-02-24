Лавров цинично выдвинул условия Украине насчет окончания войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров беззастенчиво заговорил об условиях страны-агрессорки на вероятных мирных переговорах с Украиной.

Россия цинично требует от Украины и ЕС ряда условий

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Анкаре заявил, что Россия прекратит боевые действия в Украине только тогда, когда, с точки зрения Кремля, переговоры по прекращению войны "дадут жесткий, устойчивый результат", который устроит Россию.

Президент (Путин — ред.) ясно сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только тогда, когда эти переговоры дадут жесткий, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться.

Лавров при этом похвалил "позицию США", которая "заявлена последовательно".

Она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию осязания, а потом думать, что делать — мы всегда отмечали, что такой вариант нас не устроит. Поделиться

Лавров также озвучил следующие требования России по мирным переговорам с Украиной:

Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только по результатам, устраивающим Россию;

О не вступлении Украины в НАТО должна быть "железобетонная" договоренность;

Еще Лавров пообещал, что РФ и США на этой неделе проведут полноценные консультации по нормализации посольств.