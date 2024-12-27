Военный преступник и лжец. МИД Украины отреагировало на новые заявления Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является "патологическим лжецом" и его заявление об "обращении Франции обсуждать Украину без Украины" направлено на сеяние раздора.

МИД Украины отреагировало на лживые заявления Лаврова относительно Франции и Украины

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге.

Считаем, что нет оснований верить очередному российскому вранью, но есть основания доверять нашим партнерам. Продолжаем им доверять. Цель этих комментариев ясна: посеять раздор между Украиной и Францией, между Украиной и союзниками. Это всеобщая стратегия России, которой они постоянно придерживаются. Поделиться

Дипломат обратил внимание, что глава МИД России Сергей Лавров — это не только преступник, виновный в преступлении агрессии против Украины, но и "патологический лжец".

Это человек, заявлявший о том, что бомбардировка роддома в Мариуполе, зверства россиян в Буче — это постановки, фейки. Мне кажется, что после всех этих слов воспринимать его откровение — это не уважать себя.

Как сообщалось, накануне глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров утверждал, что Франция обращалась в Россию с предложением наладить диалог о войне без Украины.

Блинкен осудил манипулятивное выступление Лаврова в ОБСЕ

Глава МИД РФ, одиозный Сергей Лавров на заседании Совета министров ОБСЕ 5 декабря распространял "цунами дезинформации", прежде всего по поводу российской агрессивной войны против Украины, и при этом не проявил вежливости выслушать других министров. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Я сожалею, что наш коллега, Лавров, покинул зал, не проявив вежливости выслушать нас так, как мы выслушали его. Конечно, наш русский коллега очень мастерски погружает слушателей в цунами дезинформации. всего два момента, — отреагировал Блинкен на ложь российского министра. Поделиться

В частности, он указал на слова Лаврова о "неделимости безопасности".