Военный преступник и лжец. МИД Украины отреагировало на новые заявления Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является "патологическим лжецом" и его заявление об "обращении Франции обсуждать Украину без Украины" направлено на сеяние раздора.
Главные тезисы
- Сергей Лавров назван МИДом Украины военным преступником и патологическим лжецом, распространяющим российскую дезинформацию.
- Заявления Лаврова направлены на сеяние раздора между Украиной, Францией и их союзниками, считают в МИДе Украины.
- МИД Украины продолжает доверять своим партнерам, несмотря на ложные заявления Лаврова, и выражает готовность к сотрудничеству в укреплении безопасности региона.
МИД Украины отреагировало на лживые заявления Лаврова относительно Франции и Украины
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге.
Дипломат обратил внимание, что глава МИД России Сергей Лавров — это не только преступник, виновный в преступлении агрессии против Украины, но и "патологический лжец".
Это человек, заявлявший о том, что бомбардировка роддома в Мариуполе, зверства россиян в Буче — это постановки, фейки. Мне кажется, что после всех этих слов воспринимать его откровение — это не уважать себя.
Как сообщалось, накануне глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров утверждал, что Франция обращалась в Россию с предложением наладить диалог о войне без Украины.
Блинкен осудил манипулятивное выступление Лаврова в ОБСЕ
Глава МИД РФ, одиозный Сергей Лавров на заседании Совета министров ОБСЕ 5 декабря распространял "цунами дезинформации", прежде всего по поводу российской агрессивной войны против Украины, и при этом не проявил вежливости выслушать других министров. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В частности, он указал на слова Лаврова о "неделимости безопасности".
Это не о безопасности России и никогда не было о ней. Это об имперском проекте Путина стереть Украину с карты.
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