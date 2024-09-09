Лавров цинично назвал ультиматумом для России предложенную Зеленским Формулу мира
Категория
Мир
Дата публикации

Лавров цинично назвал ультиматумом для России предложенную Зеленским Формулу мира

Лавров
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Источник:  online.ua

Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 сентября на заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива подверг критике предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским Формулу мира. По его словам, "многочисленные идеи, плавающие вокруг формулы Зеленского, как правило, начинаются со слов о том, что нужно прекратить боевые действия и выполнить международные права, имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины".

Главные тезисы

  • Лавров назвал предложенную Владимиром Зеленским Формулу мира ультиматумом и отклонил идею о мирных переговорах.
  • Лавров критикует западные страны за поддержку инициативы Зеленского, утверждая, что они не желают честных договоренностей.
  • Министр иностранных дел утверждает, что Россия всегда защищала права людей и не стремилась к завоеванию территорий.
  • Лавров считает Формулу мира, предложенную президентом Украины, бесперспективной и тупиковой, исключая возможность переговоров в текущей ситуации.

Лавров назвал ультиматумом для РФ Украинскую формулу мира

Приспешник Путина считает, что инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды”.

"И то, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя.

Также Лавров традиционно назвал украинцев неонацистами и заверил, что Россия никогда не хотела никого завоевывать, а просто отстаивала права людей.

Мы чужой земле никогда не хотели, мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требуют международные права, многочисленные конвенции. о правах человека, о правах национальных меньшинств, и как того требует прежде всего Устав Организации объединенных наций", — цинично сказал Лавров.

Лавров снова обесценил Формулу мира Зеленского

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ "не клюнет" на Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, страна-оккупант хочет переговоров "без ультиматумов".

В ходе общения с прессой Лавров назвал формулу мира, которую предлагает Украина, "совершенно бесперспективной и тупиковой".

Ранее Лавров высказался о возможности мирных переговоров по войне РФ против Украины. Как сказал одиозный дипломат, "после того, как начались нападения на Курскую область — даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области — ни о каких переговорах не может быть и речи".

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