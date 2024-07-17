США отреагировали на новые требования Лаврова касательно Украины

Представитель Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что официальный Вашингтон всегда будет поддерживать Украину "всеми возможными способами", игнорируя угрозы команды нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
Главные тезисы
- США поддерживают Украину всеми возможными способами и продолжают сотрудничество для прекращения войны, которую начала РФ.
- Официальный Вашингтон отверг новые требования Лаврова, считая их неправомерными и циничными.
- США надеются на продуктивную роль Китая в прекращении войны, признавая различие между агрессором и жертвой.
Лаврову снова не удалось запугать американские власти
По словам Миллера, именно Украина должна быть в авангарде любой дипломатии, направленной на прекращение войны, ведь она является жертвой агрессии.
Кроме того, он добавил, что считает "неправомерной точкой зрения" новые заявления скандального главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Как известно, последний начал цинично утверждать, что политическое и дипломатическое урегулирование войны РФ против Украины "должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз с Российской Федерации, происходящими из западного, евроатлантического направления".
Мэтью Миллер в очередной раз напомнил Лаврову, что стране-агрессорке РФ никто никогда не угрожал, "ни до вторжения в Украину 2014 года, ни до полномасштабного вторжения 2022 года".
США обещают продолжать сотрудничество с Украиной
Американский дипломат также питает надежду на то, что Китай как стратегический партнер россиян сможет сыграть "более продуктивную роль" в прекращении войны.
По его словам, это должна быть роль, которая признает, кто является агрессором, а кто жертвой.
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