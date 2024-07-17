США отреагировали на новые требования Лаврова касательно Украины
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Политика
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США отреагировали на новые требования Лаврова касательно Украины

Госдеп США
Лавров
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Представитель Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что официальный Вашингтон всегда будет поддерживать Украину "всеми возможными способами", игнорируя угрозы команды нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Главные тезисы

  • США поддерживают Украину всеми возможными способами и продолжают сотрудничество для прекращения войны, которую начала РФ.
  • Официальный Вашингтон отверг новые требования Лаврова, считая их неправомерными и циничными.
  • США надеются на продуктивную роль Китая в прекращении войны, признавая различие между агрессором и жертвой.

Лаврову снова не удалось запугать американские власти

По словам Миллера, именно Украина должна быть в авангарде любой дипломатии, направленной на прекращение войны, ведь она является жертвой агрессии.

Это их территория оккупирована, их людей убивают в войне, которую они не начинали, но из-за которой страдают уже фактически 10 лет, — подчеркнул представитель Госдепа.

Кроме того, он добавил, что считает "неправомерной точкой зрения" новые заявления скандального главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как известно, последний начал цинично утверждать, что политическое и дипломатическое урегулирование войны РФ против Украины "должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз с Российской Федерации, происходящими из западного, евроатлантического направления".

Мэтью Миллер в очередной раз напомнил Лаврову, что стране-агрессорке РФ никто никогда не угрожал, "ни до вторжения в Украину 2014 года, ни до полномасштабного вторжения 2022 года".

США обещают продолжать сотрудничество с Украиной

Военной угрозы не было. Никто не угрожал захватить российскую территорию, поэтому мы отвергаем такую точку зрения и будем продолжать работать с нашими украинскими партнерами над окончательным завершением этого конфликта справедливым миром — не просто миром, а справедливым и крепким миром.

Мэтью Миллер

Мэтью Миллер

Представитель Госдепа

Американский дипломат также питает надежду на то, что Китай как стратегический партнер россиян сможет сыграть "более продуктивную роль" в прекращении войны.

По его словам, это должна быть роль, которая признает, кто является агрессором, а кто жертвой.

Когда мы напрямую общались с китайским правительством, речь шла не просто о достижении мира ради мира, а о достижении мира, который был бы справедливым и крепким, — добавил Миллер.

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