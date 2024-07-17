США відреагували на нові вимоги Лаврова щодо України

Представник Держдепу Метью Міллер наголосив, що офіційний Вашингтон завжди буде підтримувати Україну "всіма можливими способами", ігноруючи погрози команди нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Лаврову знову не вдалося залякати американську владу

За словами Міллера, саме Україна повинна бути в авангарді будь-якої дипломатії, спрямованої на припинення війни, адже вона є жертвою агресії.

Це їхня територія окупована, їхніх людей вбивають у війні, яку вони не починали, але від якої страждають уже фактично 10 років, — підкреслив представник Держдепу.

Окрім того, він додав, що вважає "неправомірною точкою зору" нові заяви скандального глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Як відомо, останній почав цинічно стверджувати, що політичне і дипломатичне врегулювання війни в Україні "повинно супроводжуватися конкретними кроками зі зняття загроз Російській Федерації, які походять із західного, євро-атлантичного напрямку".

Метью Міллер вкотре нагадав Лаврову, що країні-агресорці РФ ніхто ніколи не погрожував, "ні до вторгнення в Україну 2014 року, ні до повномасштабного вторгнення 2022 року".

США обіцяють продовжувати співпрацю з Україною

Військової загрози не було. Ніхто не погрожував захопити російську територію, тому ми відкидаємо таку точку зору і продовжуватимемо працювати з нашими українськими партнерами над остаточним завершенням цього конфлікту справедливим миром — не просто миром, а справедливим і міцним миром. Метью Міллер Представник Держдепу

Американський дипломат також плекає надію на те, що Китай як стратегічний партнер росіян зможе зіграти "більш продуктивну роль" у припиненні війни.

За його словами, це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто — жертвою.