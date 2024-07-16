Присяжні федерального суду Мангеттена визнали винним за звинуваченні у корупції сенатора від демократів Боба Менендеса.

Що відомо про звинувачення у корупції Боба Менендеса

Зазначається, що сенатора визнали винним за всіма пунктами звинувачення, серед яких отримання хабарів золотом і готівкою від трьох бізнесменів штату Нью-Джерсі.

Окрім цього Менендеса звинувачують у діяльності як іноземного агента уряду Єгипту.

За словами прокурорів, сенатор-демократ зловживав повноваженнями власного офісу для захисту партнерів від кримінальних розслідувань.

Він також сприяв збагаченню партнерів та власної дружини.

Боб Менендес

Зокрема, Менендес проводив зустрічі із представниками розвідки Єгипту та допомагав цій країні в доступі до багатомільйонної військової допомоги США.

Окрім цього сторона обвинувачення заявляє, що сенатор від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес намагався доставити до Єгипту боєприпаси для гелікоптерів на суму 99 мільйонів доларів, а також "приємно" спілкувався з єгипетськими високопосадовцями, що вказує не те, що він "служить інтересам Єгипту як агент".

У 2022 році під час обшуку в будинку, де Менендес жив зі своєю дружиною, агенти ФБР конфіскували золоті злитки вартістю майже 150 тис доларів і понад 480 тис доларів готівкою, частину з яких запхали в черевики та куртки, прикрашені іменем сенатора.

Що каже Менендес

Сам Менендес свідчень не давав, однак запевняв, що лише виконував роботу керівника Сенату з міжнародних відносин.

Він сказав, що сотні тисяч доларів готівки, знайдені в його будинку в Нью-Джерсі, були зароблені законно, і що сховані там золоті злитки належали його дружині.

Адвокати Менендеса наполягали, що сенатор ніколи не брав хабарів і що дії, які він вживав на користь бізнесменів, були завданнями державного посадовця.

Дружині Менендеса, Надін, також висунули звинувачення, хоча суд над нею було відкладено, поки вона одужує після операції через рак грудей.

Разом з Менендесом винними визнали ще двох бізнесменів з Нью-Джерсі. Ні вони, ні сам Менендес своєї вини не визнають.

Міру покарання для сенатора суд визначить 29 жовтня. Усього за тиждень до виборів.

Раніше Боб Менендес заявляв, що планує знову балотуватись у сенатори, як незалежний кандидат. Закон йому це дозволяє навіть у випадку, якщо його засудять до терміну у в'язниці.