Присяжные федерального суда Мангеттена признали виновным в обвинении в коррупции сенатора от демократов Боба Менендеса.

Что известно об обвинениях в коррупции Боба Менендеса

Отмечается, что сенатора признали виновным по всем пунктам обвинения, среди которых получение взяток золотом и наличными деньгами от трех бизнесменов штата Нью-Джерси.

Кроме этого, Менендеса обвиняют в деятельности как иностранного агента правительства Египта.

По словам прокуроров, сенатор-демократ злоупотреблял полномочиями собственного офиса по защите партнеров от уголовных расследований.

Он также способствовал обогащению партнеров и жены.

Боб Менендес

Менендес проводил встречи с представителями разведки Египта и помогал этой стране в доступе к многомиллионной военной помощи США.

Кроме этого сторона обвинения заявляет, что сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес пытался доставить в Египет боеприпасы для вертолетов на сумму 99 миллионов долларов, а также "приятно" общался с египетскими чиновниками, что указывает не то, что он "служит интересам Египта. агент".

В 2022 году во время обыска в доме, где Менендес жил со своей женой, агенты ФБР конфисковали золотые слитки стоимостью почти 150 тыс. долларов и более 480 тыс. долларов наличными, часть из которых запихали в ботинки и куртки, украшенные именем сенатора.

Что говорит Менендес

Сам Менендес показаний не давал, однако уверял, что только выполнял работу руководителя Сената по международным отношениям.

Он сказал, что сотни тысяч долларов наличных денег, найденных в его доме в Нью-Джерси, были заработаны законно, и что скрытые там золотые слитки принадлежали его жене.

Адвокаты Менендеса настаивали, что сенатор никогда не принимал взяток и что действия, которые он предпринимал в пользу бизнесменов, были задачами государственного чиновника.

Жене Менендеса, Надин, также предъявлены обвинения, хотя суд над ней был отложен, пока она выздоравливает после операции из-за рака груди.

Вместе с Менендесом виновными признали еще двух бизнесменов из Нью-Джерси. Ни они, ни сам Менендес своей вины не признают.

Степень наказания для сенатора суд определит 29 октября. Всего за неделю до выборов.

Ранее Боб Менендес заявлял, что планирует снова баллотироваться в сенаторы как независимый кандидат. Закон ему это разрешает даже в случае, если его осудят на срок в тюрьме.