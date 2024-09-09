Лавров цинічно назвав ультиматумом для Росії запропоновану Зеленським Формулу миру

Одіозний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 9 вересня на засіданні Стратегічного діалогу Росія — Рада співробітництва арабських держав Перської затоки розкритикував запропоновану президентом України Володимиром Зеленським Формулу миру. За його словами, "численні ідеї, які плавають навколо формули Зеленського, як правило, починаються зі слів про те, що треба припинити бойові дії та виконати міжнародні права, маючи на увазі забезпечення територіальної цілісності України".

Лавров назвав ультиматумом для РФ Українську формулу миру

Поплічник Путіна вважає, що ініціатива Зеленського давно відома, вона вже всім оскомину набила, це ультиматум чистої води”.

"І те, що Захід чіпляється за цей ультиматум, означає лише одне: Захід не хоче домовлятися по-чесному. Захід хоче продовжувати робити все, щоб Росія, як вони сподіваються, наближалася до ситуації, коли можна буде оголосити про завдання нам стратегічної поразки на полі бою. Поширити

Також Лавров традиційно назвав українців неонацистами і завірив, що Росія ніколи не хотіла нікого завойовувати, а просто “відстоювала права людей”.

Ми чужої землі ніколи не хотіли, ми просто хотіли, щоб до людей, які є невід'ємною частиною російського світу, російської культури, російської мови, історії, релігії, щоб до них ставилися по-людськи, як того вимагають міжнародні права, численні конвенції про права людини, про права національних меншин, і як того вимагає, насамперед, Статут Організації об'єднаних націй", — цинічно сказав Лавров. Поширити

Лавров знову знецінив Формулу миру Зеленського

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ "не клюне" на Формулу миру президента України Володимира Зеленського. За його словами, країна-окупант хоче переговорів "без ультиматумів".

Під час спілкування з пресою Лавров назвав формулу миру, яку пропонує Україна, "абсолютно безперспективною і тупиковою".

Раніше Лавров висловився про можливість мирних переговорів щодо війни РФ проти України. Як сказав одіозний дипломат, "після того, як почалися напади на Курську область — навіть не напад, а вторгнення на територію Курської області — про жодні переговори не може бути й мови".