Одіозний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 9 вересня на засіданні Стратегічного діалогу Росія — Рада співробітництва арабських держав Перської затоки розкритикував запропоновану президентом України Володимиром Зеленським Формулу миру. За його словами, "численні ідеї, які плавають навколо формули Зеленського, як правило, починаються зі слів про те, що треба припинити бойові дії та виконати міжнародні права, маючи на увазі забезпечення територіальної цілісності України".
Головні тези:
- Сергій Лавров відкидає і критикує запропоновану Володимиром Зеленським Формулу миру.
- Лавров цинічно вважає ультиматумом спробу Заходу продовжити конфлікт з Росією та досягнути стратегічної поразки на полі бою.
- Лавров називає ініціативу Зеленського безперспективною та тупиковою, відкидаючи можливість мирних переговорів.
Лавров назвав ультиматумом для РФ Українську формулу миру
Поплічник Путіна вважає, що ініціатива Зеленського давно відома, вона вже всім оскомину набила, це ультиматум чистої води”.
Також Лавров традиційно назвав українців неонацистами і завірив, що Росія ніколи не хотіла нікого завойовувати, а просто “відстоювала права людей”.
Лавров знову знецінив Формулу миру Зеленського
Наприкінці серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ "не клюне" на Формулу миру президента України Володимира Зеленського. За його словами, країна-окупант хоче переговорів "без ультиматумів".
Під час спілкування з пресою Лавров назвав формулу миру, яку пропонує Україна, "абсолютно безперспективною і тупиковою".
Раніше Лавров висловився про можливість мирних переговорів щодо війни РФ проти України. Як сказав одіозний дипломат, "після того, як почалися напади на Курську область — навіть не напад, а вторгнення на територію Курської області — про жодні переговори не може бути й мови".
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