Очільник російського МЗС, одіозний Сергій Лавров впевнений, що українці не змогли б атакувати російські об'єкти без допомоги США.

Лавров погрожує США і НАТО

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив США "відповіддю" за сприяння ударам ЗСУ по Криму та окупованих територіях.

Як заявив Лавров у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, "без прямої участі США" Україна не могла б здійснювати атаки на російські військові об'єкти на окупованих територіях.

Лавров впевнений, що Без прямої участі США у наведенні, в підготовці даних зі супутників ці ракети (випущені ЗСУ — ред.) нікуди б не полетіли б.

Це відомий факт. Американці, НАТОвці продовжують казати: "Ми в жодному разі не воюємо з Росією". Це погана міна при поганій грі. Що стосується нашої реакції, президент (нелегітимний президент Росії Володимир Путін — ред) сказав, що ми будемо реагувати. Я думаю, в найближчому майбутньому ви про це дізнаєтесь.

У Кремлі знову лякають світ ядерною війною

Поплічник Путіна Дмитро Медведєв вкотре заявив про те, що "конфлікт із Заходом" розвивається "за найгіршим сценарієм" й нібито виходить з-під контролю.

Відбувається постійна ескалація потужності застосовуваної натовської зброї. А тому виключити перехід конфлікту в його останню стадію сьогодні не може ніхто. Поширити

Окрім того, скандальний російський політик почав погрожувати союзникам Києва, які вже дозволили ЗСУ атакувати країну-агресорку РФ їхньою зброєю.