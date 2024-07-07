Очільник російського МЗС, одіозний Сергій Лавров впевнений, що українці не змогли б атакувати російські об'єкти без допомоги США.
Головні тези:
- Лавров погрожує знищенням військової техніки та фахівців країн, які дозволили атаку ЗСУ на території РФ.
- Росія погрожує США через удари ЗСУ по військових об'єктах РФ.
- Лавров обіцяє “відповідь” для США через українські удари по РФ.
Лавров погрожує США і НАТО
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив США "відповіддю" за сприяння ударам ЗСУ по Криму та окупованих територіях.
Як заявив Лавров у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, "без прямої участі США" Україна не могла б здійснювати атаки на російські військові об'єкти на окупованих територіях.
Лавров впевнений, що Без прямої участі США у наведенні, в підготовці даних зі супутників ці ракети (випущені ЗСУ — ред.) нікуди б не полетіли б.
Це відомий факт. Американці, НАТОвці продовжують казати: "Ми в жодному разі не воюємо з Росією". Це погана міна при поганій грі. Що стосується нашої реакції, президент (нелегітимний президент Росії Володимир Путін — ред) сказав, що ми будемо реагувати. Я думаю, в найближчому майбутньому ви про це дізнаєтесь.
У Кремлі знову лякають світ ядерною війною
Поплічник Путіна Дмитро Медведєв вкотре заявив про те, що "конфлікт із Заходом" розвивається "за найгіршим сценарієм" й нібито виходить з-під контролю.
Окрім того, скандальний російський політик почав погрожувати союзникам Києва, які вже дозволили ЗСУ атакувати країну-агресорку РФ їхньою зброєю.
Західні країни, які нібито "схвалили застосування" своєї зброї підвищеної дальності по території Росії (незалежно від того, йде мова про старі або нові частини нашої країни), повинні ясно розуміти наступне: 1. Усю їхню військову техніку і фахівців, які воюють проти нас, знищуватимуть як на території к. України, так і на території інших країн, якщо звідти завдаються удари по території Росії.
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