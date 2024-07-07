Лавров угрожает США "ответом" из-за ударов ВСУ по военным объектам РФ — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Лавров угрожает США "ответом" из-за ударов ВСУ по военным объектам РФ — видео

Лавров
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Источник:  online.ua

Глава российского МИД, одиозный Сергей Лавров уверен, что украинцы не смогли бы атаковать российские объекты без помощи США.

Главные тезисы

  • Лавров угрожает ответом США из-за ударов ВСУ по российским военным объектам.
  • Президент Путин обещает уничтожать военную технику и специалистов, принимающих участие в атаках по России.
  • Лавров угрожает западным странам, предоставившим свое оружие для атак на РФ.

Лавров угрожает США и НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил США "ответом" при содействии ударам ВСУ по Крыму и оккупированных территориях.

Как заявил Лавров в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, "без прямого участия США" Украина не могла бы совершать атаки на российские военные объекты на оккупированных территориях.

Лавров уверен, что Без прямого участия США в наведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты (выпущенные ВСУ — ред.) никуда не полетели бы.

Это известный факт. Американцы, НАТОвцы продолжают говорить: "Мы ни в коем случае не воюем с Россией". Это плохая мина при плохой игре. Что касается нашей реакции, президент (нелегитимный президент России Владимир Путин — ред.) сказал, что мы будем реагировать. Я думаю, в ближайшем будущем вы об этом узнаете.

В Кремле снова пугают мир ядерной войной

Приспешник Путина Дмитрий Медведев в очередной раз заявил о том, что "конфликт с Западом" развивается "по худшему сценарию" и якобы выходит из-под контроля.

Происходит постоянная эскалация мощности применяемого натовского оружия. Поэтому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто.

Кроме того, скандальный российский политик начал угрожать союзникам Киева, которые уже позволили ВСУ атаковать страну-агрессору РФ их оружием.

Западные страны, якобы "одобрившие применение" своего оружия повышенной дальности по территории России (независимо от того, идет ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1. Всю их военную технику и специалистов, воюющих против нас , будут уничтожать как на территории Украины, так и на территории других стран, если оттуда наносятся удары по территории России.

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