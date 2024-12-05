Цунами дезинформации. Блинкен дал оценку выступлению Лаврова на Совете министров ОБСЕ
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Цунами дезинформации. Блинкен дал оценку выступлению Лаврова на Совете министров ОБСЕ

Блинкен
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Источник:  Укринформ

Глава МИД РФ, одиозный Сергей Лавров на заседании Совета министров ОБСЕ 5 декабря распространял "цунами дезинформации", прежде всего по поводу российской агрессивной войны против Украины, и при этом не проявил вежливости выслушать других министров. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Главные тезисы

  • Выступление Лаврова на Совете министров ОБСЕ вызвало критику со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал его цунами дезинформации.
  • Блинкен обвинил Лаврова в манипуляциях и отметил имперский проект Путина по отношению к Украине, подчеркивая конфликт интересов между Россией и Западом.
  • Провокационные высказывания Лаврова об обвинениях в колониализме Запада и гегемонии вызвали недовольство со стороны Запада и подчеркнули глубокий раскол в понимании ситуации на международной арене.

Блинкен осудил манипулятивное выступление Лаврова в ОБСЕ

Я сожалею, что наш коллега, Лавров, покинул зал, не проявив вежливости выслушать нас так, как мы его выслушали. Конечно, наш российский коллега очень искусно погружает слушателей в цунами дезинформации. Я не стану детально анализировать все, что он сказал, но отмечу всего два момента, — отреагировал Блинкен на ложь российского министра.

В частности, он указал на слова Лаврова о "неделимости безопасности".

Это правильно, но она не может и не должна быть односторонней улицей, полезной для России, но не для Украины. Давайте не будем обманывать себя и не позволять ему или кому-то другому вводить нас в заблуждение. Это не о безопасности России и никогда не было о ней. Это об имперском проекте Путина стереть Украину с карты.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Госсекретарь США

На этом фоне американский госсекретарь указал на высказывания самого российского диктатора, сделанные им неоднократно в сторону Украины. Он напомнил, как Путин еще в 2008 году на саммите НАТО говорил, что Украина не государство, а позже в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма, утверждал, что россияне и украинцы — это "один народ".

Позже в 2021 году, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Путин еще раз отверг идею отдельного украинского народа и нации, а несколько месяцев назад снова называл Украину "искусственным государством".

Вот о чем идет речь. Так было всегда. Именно поэтому мы должны решительно противостоять этому.

Также он прокомментировал высказывания главы МИД российского государства-агрессора о суверенном праве каждой страны-члена делать свой выбор.

Это именно то, о чем идет речь: суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и за нее.

Лавров цинично обвинил Запад в колониализме

Лавров лживо заявил, что решение Запада продавливать свою неоколониальную гегемонию любой ценой воплотилось в "украинском конфликте, разожженном для подавления России, нанесении ей "стратегического поражения" на поле боя".

И назвал ОБСЕ "жертвой курса на подчинение Европы Соединенным Штатам посредством евроатлантических концепций безопасности".

Мы не понимаем цели, которые преследует Запад, повторяя из года в год агрессивную риторику в адрес России. после окончания холодной войны, — манипулятивно говорил Лавров.

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