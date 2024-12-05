Цунами дезинформации. Блинкен дал оценку выступлению Лаврова на Совете министров ОБСЕ

Глава МИД РФ, одиозный Сергей Лавров на заседании Совета министров ОБСЕ 5 декабря распространял "цунами дезинформации", прежде всего по поводу российской агрессивной войны против Украины, и при этом не проявил вежливости выслушать других министров. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Главные тезисы
- Выступление Лаврова на Совете министров ОБСЕ вызвало критику со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал его цунами дезинформации.
- Блинкен обвинил Лаврова в манипуляциях и отметил имперский проект Путина по отношению к Украине, подчеркивая конфликт интересов между Россией и Западом.
- Провокационные высказывания Лаврова об обвинениях в колониализме Запада и гегемонии вызвали недовольство со стороны Запада и подчеркнули глубокий раскол в понимании ситуации на международной арене.
Блинкен осудил манипулятивное выступление Лаврова в ОБСЕ
В частности, он указал на слова Лаврова о "неделимости безопасности".
На этом фоне американский госсекретарь указал на высказывания самого российского диктатора, сделанные им неоднократно в сторону Украины. Он напомнил, как Путин еще в 2008 году на саммите НАТО говорил, что Украина не государство, а позже в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма, утверждал, что россияне и украинцы — это "один народ".
Позже в 2021 году, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Путин еще раз отверг идею отдельного украинского народа и нации, а несколько месяцев назад снова называл Украину "искусственным государством".
Вот о чем идет речь. Так было всегда. Именно поэтому мы должны решительно противостоять этому.
Также он прокомментировал высказывания главы МИД российского государства-агрессора о суверенном праве каждой страны-члена делать свой выбор.
Лавров цинично обвинил Запад в колониализме
Лавров лживо заявил, что решение Запада продавливать свою неоколониальную гегемонию любой ценой воплотилось в "украинском конфликте, разожженном для подавления России, нанесении ей "стратегического поражения" на поле боя".
И назвал ОБСЕ "жертвой курса на подчинение Европы Соединенным Штатам посредством евроатлантических концепций безопасности".
Мы не понимаем цели, которые преследует Запад, повторяя из года в год агрессивную риторику в адрес России. после окончания холодной войны, — манипулятивно говорил Лавров.
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