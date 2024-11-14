Самолет Лаврова отказываются заправлять даже в "дружественных странах" из-за санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался на трудности с обслуживанием своего самолета из-за санкций. В частности, он заявил, что даже "дружественные" страны отказываются заправлять самолет, которым он пользуется.

Лаврову не заправляют самолет из-за санкций против РФ

Как заявил Лавров, для перелетов ему предоставляют Ил-96, однако даже в дружественных странах возникают проблемы с заправкой.

Он привел пример поездки в ЮАР в 2023 году, когда, представляя Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, он столкнулся с трудностями в обратном рейсе.

Там оказалось, что почти все компании, занимающиеся заправкой авиатопливом, не принадлежат стране, — заявил Лавров. Поделиться

Аналогичную ситуацию министр отметил и во время визита в Бразилию, где ему пришлось лететь на встречу с президентом Луисом Лулой да Силвой на борту своего коллеги Мауро Виейры из-за невозможности заправки.

Лавров отметил, что эта ситуация его "раздражает" и выразил мнение, что "дружественные" страны определенное время будут "вынуждены бояться" вторичных санкций, поскольку в некоторых из них до сих пор влияет "неоколониализм".

Что известно о подготовке ЕС 15 пакета санкций против России

Отмечается, что сейчас проходит предварительное рассмотрение предложений, после чего Еврокомиссия начнет проводить встречи с дипломатами стран-членов ЕС по обсуждению текста новых санкций против России для их дальнейшего рассмотрения и принятия в Евросовете.

Журналисты прогнозируют, что новый пакет антироссийских санкций будет подготовлен к третьей годовщине вторжения преступной армии РФ в Украину.

По информации журналистов, страны Балтии и Польша требуют от руководства ЕС ввести запрет на поставки российского сжиженного газа и против ядерной энергетики страны-агрессорки.

В то же время страны Северной Европы требуют жестких санкций против теневого нефтяного флота России, работающего в обход западных санкций.

По словам руководителя внешней дипломатии ЕС Жозеп Борреля, 15 пакет санкций преимущественно будет направлен на противодействие покупке Россией товаров двойного назначения.

Это может привести к тому, что в черном списке ЕС окажутся компании из Китая, Индии, Турции и ОАЭ.

Кроме этого, такое решение значительно усилит давление на экспортеров запрещенных технологий ЕС в страны Центральной Азии, которые реэкспортируют их в Россию.