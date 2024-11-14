Літак Лаврова відмовляються заправляти навіть у "дружніх країнах" через санкції

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився на труднощі з обслуговуванням свого літака через санкції. Зокрема він заявив, що навіть "дружні" країни відмовляються заправляти літак, яким він користується.

Лаврову не заправляють літак через санкції проти РФ

Як заявив Лавров, для перельотів йому надають Іл-96, проте навіть у "дружніх" країнах виникають проблеми з заправкою.

Він навів приклад поїздки до ПАР у 2023 році, коли, представляючи Володимира Путіна на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі, він зіткнувся з труднощами щодо зворотного рейсу.

Там виявилося, що майже всі компанії, які займаються заправкою авіапаливом, не належать країні, — заявив Лавров. Поширити

Аналогічну ситуацію міністр відзначив і під час візиту до Бразилії, де йому довелося летіти на зустріч із президентом Луїсом Лулою да Сілвою на борту свого колеги Мауро Вієйри через неможливість заправки.

Лавров зауважив, що ця ситуація його "дратує" і висловив думку, що "дружні" країни певний час будуть "змушені боятися" вторинних санкцій, оскільки у деяких з них досі впливає "неоколоніалізм".

Що відомо про підготовку ЄС 15 пакету санкцій проти Росії

Зазначається, що наразі відбувається попередній розгляд пропозицій, після чого Єврокомісія почне проводити зустрічі з дипломатами країн-членів ЄС щодо обговорення тексту нових санкцій проти Росії для їх подальшого розгляду та ухвалення у Єврораді.

Журналісти прогнозують, що новий пакет антиросійських санкцій буде підготовлений до третьої річниці вторгнення злочинної армії РФ в Україну.

За інформацією журналістів видання, країни Балтії та Польща вимагають від керівництва ЄС ввести заборону на поставки російського скрапленого газу та проти ядерної енергетики країни-агресорки.

У той же час країни Північної Європи вимагають жорстких санкцій проти тіньового нафтового флоту Росії, який працює в обхід західних санкцій.

За словами керівника зовнішньої дипломатії ЄС Жозепв Борреля, 15 пакет санкцій переважно буде спрямований на протидію купівлі Росією товарів подвійного призначення.

Це може призвести до того, що у “чорному списку” ЄС опиняться компанії з Китаю, Індії, Туреччини та ОАЕ.

Окрім цього таке рішення значно посилить тиск на експортерів заборонених технологій ЄС у країни Центральної Азії, які реекспортують їх у Росію.