Цунамі дезінформації. Блінкен дав оцінку виступу Лаврова на Раді міністрів ОБСЄ

Очільник МЗС РФ, одіозний Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів ОБСЄ 5 грудня поширював "цунамі дезінформації", передусім щодо російської агресивної війни проти України, і при цьому не проявив ввічливості вислухати інших міністрів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен засудив маніпулятивний виступ Лаврова в ОБСЄ

Я шкодую, що наш колега, Лавров, залишив залу, не проявивши ввічливості вислухати нас так, як ми вислухали його. Звісно, наш російський колега дуже майстерно занурює слухачів у цунамі дезінформації. Я не стану детально аналізувати все, що він сказав, але відзначу лише два моменти, — відреагував Блінкен на брехню російського міністра. Поширити

Зокрема він вказав на слова Лаврова про "неподільність безпеки".

Це — правильно, але вона не може і не повинна бути односторонньою вулицею, корисною для Росії, але не для України. Давайте не будемо обманювати себе і не дозволяти йому чи комусь іншому вводити нас в оману. Це — не про безпеку Росії й ніколи не було про неї. Це — про імперський проєкт Путіна стерти Україну з мапи. Ентоні Блінкен Держсекретар США

На цьому тлі американський держсекретар вказав на висловлювання самого російського диктатора, зроблені ним неодноразово в бік України. Він нагадав, як Путін ще у 2008 році на саміті НАТО говорив, що Україна не є державою, а пізніше у 2014 році, після незаконної анексії Криму, стверджував, що росіяни і українці — це "один народ".

Пізніше у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, Путін ще раз відкинув ідею окремого українського народу і нації, а кілька місяців тому знову називав Україну "штучною державою".

Ось про що йдеться. І так було завжди. І саме тому ми повинні рішуче протистояти цьому.

Також він прокоментував висловлювання глави МЗС російської держави-агресора про суверенне право кожної країни-члена робити свій власний вибір.

Це — саме те, про що йдеться: суверенне право України та українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робився в Москві та за неї. Поширити

Лавров цинічно звинуватив Захід в колоніалізмі

Лавров брехливо заявив, що рішення Заходу продавлювати свою неоколоніальну гегемонію за будь-яку ціну втілилася в “українському конфлікті, розпаленому для придушення Росії, нанесення їй «стратегічної поразки» на полі бою”.

І назвав ОБСЄ “жертвою курсу на підпорядкування Європи Сполученим Штатам за допомогою євроатлантичних концепцій безпеки”.