Цунамі дезінформації. Блінкен дав оцінку виступу Лаврова на Раді міністрів ОБСЄ

Очільник МЗС РФ, одіозний Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів ОБСЄ 5 грудня поширював "цунамі дезінформації", передусім щодо російської агресивної війни проти України, і при цьому не проявив ввічливості вислухати інших міністрів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Головні тези:
- Лавров на засіданні Ради міністрів ОБСЄ поширював “цунамі дезінформації” щодо ситуації в Україні та не проявив ввічливості до інших міністрів.
- Ентоні Блінкен засудив маніпулятивний виступ Лаврова та наголосив на імперському проєкті Путіна стерти Україну з мапи.
- Лавров цинічно звинуватив Захід у колоніалізмі та намагається перекрутити історію для своїх політичних цілей.
Блінкен засудив маніпулятивний виступ Лаврова в ОБСЄ
Зокрема він вказав на слова Лаврова про "неподільність безпеки".
На цьому тлі американський держсекретар вказав на висловлювання самого російського диктатора, зроблені ним неодноразово в бік України. Він нагадав, як Путін ще у 2008 році на саміті НАТО говорив, що Україна не є державою, а пізніше у 2014 році, після незаконної анексії Криму, стверджував, що росіяни і українці — це "один народ".
Пізніше у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, Путін ще раз відкинув ідею окремого українського народу і нації, а кілька місяців тому знову називав Україну "штучною державою".
Ось про що йдеться. І так було завжди. І саме тому ми повинні рішуче протистояти цьому.
Також він прокоментував висловлювання глави МЗС російської держави-агресора про суверенне право кожної країни-члена робити свій власний вибір.
Лавров цинічно звинуватив Захід в колоніалізмі
Лавров брехливо заявив, що рішення Заходу продавлювати свою неоколоніальну гегемонію за будь-яку ціну втілилася в “українському конфлікті, розпаленому для придушення Росії, нанесення їй «стратегічної поразки» на полі бою”.
І назвав ОБСЄ “жертвою курсу на підпорядкування Європи Сполученим Штатам за допомогою євроатлантичних концепцій безпеки”.
Ми не розуміємо мети, які переслідує Захід, повторюючи рік у рік агресивну риторику на адресу Росії. Звинувачують нас у всіх проблемах, що існують у Європі, і ігнорують факти, які саме говорять про те, що саме Захід порушує всі домовленості, які були досягнуті після закінчення холодної війни, — маніпулятивно казав Лавров.
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