Воєнний злочинець і брехун. МЗС України відреагувало на нові заяви Лаврова
Категорія
Україна
Дата публікації

Воєнний злочинець і брехун. МЗС України відреагувало на нові заяви Лаврова

МЗС України
Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров є “патологічним брехуном” і його заява про "звернення Франції обговорювати Україну без України" спрямована на сіяння розбрату.

Головні тези:

  • МЗС України визначило Лаврова як патологічного брехуна та воєнного злочинця, що поширює російську дезінформацію.
  • Заяви Лаврова про відсутність України в переговорах про неї є спробою посіяти розбрат між союзниками.

МЗС України відреагувало на брехливі заяви Лаврова щодо Франції та України

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу.

Вважаємо, що немає підстав вірити черговій російській брехні, але є підстави довіряти нашим партнерам. Продовжуємо їм довіряти. Мета цих коментарів зрозуміла: посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною і союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно притримуються.

Дипломат звернув увагу, що глава МЗС Росії Сергій Лавров — це не лише злочинець, винний у злочині агресії проти України, але й “патологічний брехун”.

Це людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян у Бучі — це постановки, фейки. Мені здається, що після цих усіх слів сприймати його одкровення — це не поважати себе.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров стверджував, що буцімто Франція зверталася до Росії із пропозицією налагодити діалог про війну без України.

Блінкен засудив маніпулятивний виступ Лаврова в ОБСЄ

Очільник МЗС РФ, одіозний Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів ОБСЄ 5 грудня поширював "цунамі дезінформації", передусім щодо російської агресивної війни проти України, і при цьому не проявив ввічливості вислухати інших міністрів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Я шкодую, що наш колега, Лавров, залишив залу, не проявивши ввічливості вислухати нас так, як ми вислухали його. Звісно, наш російський колега дуже майстерно занурює слухачів у цунамі дезінформації. Я не стану детально аналізувати все, що він сказав, але відзначу лише два моменти, — відреагував Блінкен на брехню російського міністра.

Зокрема він вказав на слова Лаврова про "неподільність безпеки".

Це — не про безпеку Росії й ніколи не було про неї. Це — про імперський проєкт Путіна стерти Україну з мапи.

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