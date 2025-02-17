Лавров цинично заявил о невозможности территориальных уступок Украине
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Лавров цинично заявил о невозможности территориальных уступок Украине

Лавров
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Источник:  online.ua

Одиозный глава МИД России Сергей Лавров цинично сообщил, что в случае начала мирных переговоров с Украиной Кремль не будет обсуждать отказ от оккупированных территорий.

Главные тезисы

  • Сергей Лавров заявил о циничной позиции России по поводу территориальных уступок Украине в случае мирных переговоров.
  • Россия отказывается обсуждать отказ от оккупированных территорий и обвиняет Украину в террористических действиях.
  • Лавров подчеркнул возможное участие США в урегулировании войны в Украине, назвав их стороной конфликта.

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Об этом приспешник Путина сказал 17 февраля на пресс-конференции в Москве.

Он повторил традиционные кремлевские нарративы о якобы притеснениях русскоязычных в Украине.

Посмотрите, какие зверства они совершают на территориях, и вы хотите, чтобы даже мнение какое-то присутствовало на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить как — с россиянами или без людей, с одними редкоземельными металлами?

При этом он отметил, что Россия не исключает участия США в урегулировании в Украине фактически назвав Штаты стороной войны.

Мы не скрываем, что такое содействие вполне возможно, тем более что США играют главную роль в украинском кризисе с самого начала, — лживо сказал российский дипломат.

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