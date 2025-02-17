Одиозный глава МИД России Сергей Лавров цинично сообщил, что в случае начала мирных переговоров с Украиной Кремль не будет обсуждать отказ от оккупированных территорий.
Главные тезисы
- Сергей Лавров заявил о циничной позиции России по поводу территориальных уступок Украине в случае мирных переговоров.
- Россия отказывается обсуждать отказ от оккупированных территорий и обвиняет Украину в террористических действиях.
- Лавров подчеркнул возможное участие США в урегулировании войны в Украине, назвав их стороной конфликта.
Россия не собирается покидать ВОТ Украины
Об этом приспешник Путина сказал 17 февраля на пресс-конференции в Москве.
Он повторил традиционные кремлевские нарративы о якобы притеснениях русскоязычных в Украине.
При этом он отметил, что Россия не исключает участия США в урегулировании в Украине фактически назвав Штаты стороной войны.
Мы не скрываем, что такое содействие вполне возможно, тем более что США играют главную роль в украинском кризисе с самого начала, — лживо сказал российский дипломат.
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