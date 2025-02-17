Лавров цинично заявил о невозможности территориальных уступок Украине

Одиозный глава МИД России Сергей Лавров цинично сообщил, что в случае начала мирных переговоров с Украиной Кремль не будет обсуждать отказ от оккупированных территорий.

Россия не собирается покидать ВОТ Украины

Об этом приспешник Путина сказал 17 февраля на пресс-конференции в Москве.

Он повторил традиционные кремлевские нарративы о якобы притеснениях русскоязычных в Украине.

Посмотрите, какие зверства они совершают на территориях, и вы хотите, чтобы даже мнение какое-то присутствовало на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить как — с россиянами или без людей, с одними редкоземельными металлами? Поделиться

При этом он отметил, что Россия не исключает участия США в урегулировании в Украине фактически назвав Штаты стороной войны.