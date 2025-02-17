Лавров цинічно заявив про неможливість територіальних поступок Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Лавров цинічно заявив про неможливість територіальних поступок Україні

Лавров
Read in English
Джерело:  online.ua

Одіозний очільник МЗС Росії Сергій Лавров цинічно повідомив, що у випадку початку мирних переговорів з Україною Кремль не обговорюватиме відмову від окупованих територій.

Головні тези:

  • Сергій Лавров висловив цинічну позицію Росії про неможливість територіальних поступок Україні.
  • У пресконференції Лавров наголосив, що Росія не розглядатиме питання про відмову від окупованих територій у рамках мирних переговорів.
  • Дипломат звинувачує Україну у терористичних діях на окупованих територіях, а також називає США стороною конфлікту.

Росія не збирається залишати ТОТ України

Про це поплічник Путіна сказав 17 лютого на пресконференції в Москві.

Він повторив традиційні кремлівські наративи про нібито утиски російськомовних в Україні.

Погляньте, які звірства вони чинять на територіях, і ви хочете, щоб навіть думка якась була присутня на переговорах про врегулювання щодо того, що якимись територіями потрібно ще поступитися? Поступитися як — з росіянами чи без людей, з одними рідкісноземельними металами?

При цьому він зазначив, що Росія не виключає участі США у врегулюванні в Україні, фактично назвавши Штати стороною війни.

Ми не приховуємо, що таке сприяння цілком можливе, тим паче, що США відіграють головну роль в українській кризі від початку, — брехливо сказав російський дипломат.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна виграє війну. У Норвегії публічно висміяли виступ Лаврова
Лавров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Воєнний злочинець і брехун. МЗС України відреагувало на нові заяви Лаврова
МЗС України
Лавров
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лавров неочікувано накинувся зі звинуваченнями на Башара Асада
Лавров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?