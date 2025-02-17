Одіозний очільник МЗС Росії Сергій Лавров цинічно повідомив, що у випадку початку мирних переговорів з Україною Кремль не обговорюватиме відмову від окупованих територій.
Головні тези:
- Сергій Лавров висловив цинічну позицію Росії про неможливість територіальних поступок Україні.
- У пресконференції Лавров наголосив, що Росія не розглядатиме питання про відмову від окупованих територій у рамках мирних переговорів.
- Дипломат звинувачує Україну у терористичних діях на окупованих територіях, а також називає США стороною конфлікту.
Росія не збирається залишати ТОТ України
Про це поплічник Путіна сказав 17 лютого на пресконференції в Москві.
Він повторив традиційні кремлівські наративи про нібито утиски російськомовних в Україні.
При цьому він зазначив, що Росія не виключає участі США у врегулюванні в Україні, фактично назвавши Штати стороною війни.
Ми не приховуємо, що таке сприяння цілком можливе, тим паче, що США відіграють головну роль в українській кризі від початку, — брехливо сказав російський дипломат.
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