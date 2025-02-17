Лавров цинічно заявив про неможливість територіальних поступок Україні

Одіозний очільник МЗС Росії Сергій Лавров цинічно повідомив, що у випадку початку мирних переговорів з Україною Кремль не обговорюватиме відмову від окупованих територій.

Росія не збирається залишати ТОТ України

Про це поплічник Путіна сказав 17 лютого на пресконференції в Москві.

Він повторив традиційні кремлівські наративи про нібито утиски російськомовних в Україні.

Погляньте, які звірства вони чинять на територіях, і ви хочете, щоб навіть думка якась була присутня на переговорах про врегулювання щодо того, що якимись територіями потрібно ще поступитися? Поступитися як — з росіянами чи без людей, з одними рідкісноземельними металами? Поширити

При цьому він зазначив, що Росія не виключає участі США у врегулюванні в Україні, фактично назвавши Штати стороною війни.