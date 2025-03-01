Лавров цинично обвинил Украину в атаках на газопровод "Турецкий поток"

Одиозный глава МИД России Сергей Лавров провел разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Во время разговора он попросил Анкару предотвратить якобы "атаки Киева" на газопровод "Турецкий поток".

Лавров соврал о причастности Украины к атакам на газопровод "Турецкий поток"

Лавров заявил Фидану, что в ночь с 27 на 28 февраля Украина якобы предприняла попытку атаки на компрессорную станцию "Русская" на газопроводе "Турецкий поток" с использованием трех беспилотных летательных аппаратов.

По словам приспешника Путина, все они якобы были ликвидированы средствами ПВО.

Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных попыток киевского режима, которые он делает не в первый раз, совершить теракты по объектам гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении МИД.

Стоит отметить, что это не первые подобные фантазии со стороны РФ по отношению к "Турецкому потоку". Несколько лет назад Россия обвинила Украину в попытке взорвать газопровод.