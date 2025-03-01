Лавров цинично обвинил Украину в атаках на газопровод "Турецкий поток"
Категория
Мир
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Лавров цинично обвинил Украину в атаках на газопровод "Турецкий поток"

Лавров
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Источник:  online.ua

Одиозный глава МИД России Сергей Лавров провел разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Во время разговора он попросил Анкару предотвратить якобы "атаки Киева" на газопровод "Турецкий поток".

Главные тезисы

  • Сергей Лавров цинично обвинил Украину в атаках на газопровод “Турецкий поток”.
  • Министерство иностранных дел России использует ситуацию для обвинений Украины в провокациях.

Лавров соврал о причастности Украины к атакам на газопровод "Турецкий поток"

Лавров заявил Фидану, что в ночь с 27 на 28 февраля Украина якобы предприняла попытку атаки на компрессорную станцию "Русская" на газопроводе "Турецкий поток" с использованием трех беспилотных летательных аппаратов.

По словам приспешника Путина, все они якобы были ликвидированы средствами ПВО.

Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных попыток киевского режима, которые он делает не в первый раз, совершить теракты по объектам гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении МИД.

Стоит отметить, что это не первые подобные фантазии со стороны РФ по отношению к "Турецкому потоку". Несколько лет назад Россия обвинила Украину в попытке взорвать газопровод.

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