Обіцяє перезапустити "Північний потік". Ультраправі делегують Вайдель на вибори канцлера ФРН
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Обіцяє перезапустити "Північний потік". Ультраправі делегують Вайдель на вибори канцлера ФРН

Вайдель
Джерело:  Укрінформ

Співголова ультраправої «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель офіційно номінована кандидатом на посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах.

Головні тези:

  • Аліс Вайдель від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" була номінована кандидатом на посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах.
  • Головні положення програми Вайдель: стриманість щодо міграції, повернення "Північного потоку" та відмова від "зеленого курсу".
  • У ФРН відбуваються протести проти з’їзду правоекстремістської партії "Альтернатива для Німеччини" та її кандидатури.

“Подруга Путіна” Вайдель йде на вибори канцлера

Вайдель обрали одностайно делегати з’їзду партії, який проходить 10 січня в Різі, земля Саксонія.

Вайдель у своїй промові, яку вона розпочала вигуком: «Чорне, червоне, золоте!» (кольори німецького прапора), заявила, що партія має план, як зробити Німеччину сильною, квітучою і багатою за свого керівництва.

Зокрема вона пообіцяла:

  • «Німеччина вийде під лідерством AfD з європейської міграційної системи надання притулку»;

  • «німецькі кордони будуть щільні замкнуті»;

  • грошова підтримка мігрантів буде припинена,

  • спрощення набуття громадянства ФРН — скасовано;

  • проводитиметься «реміграція» (антонім слова міграція), згадавши теракти в Німеччині, скоєні іноземцями, та поклавши провину за це на владу.

Вайдель пообіцяла повернути у використання газогін «Північний потік», відмовитися від європейського (і німецького) «зеленого курсу», продовжити дію АЕС, які ще працюють, та інвестувати в нові, відновити роботу вугільних ТЕС.

Основну критику вона спрямувала на консерваторів з ХДС/ХСС, які наразі є лідерами передвиборчих перегонів.

Партія йде на вибори під гаслом «Час для Аліс Вайдель, час для Німеччини». Вайдель стала першою кандидаткою від своєї партії, заснованої у 2013 році.

Кандидатка подякувала Ілону Маску за те, що веде живу трансляцію з’їзду на своїй соціальній платформі в дусі «свободи слова», а також за підтримку партії.

У ФРН протестували проти з’їзду «Альтернативи для Німеччини»

У місті Різа, земля Саксонія, 10 січня розпочався дводенний з’їзд правоекстремістської «Альтернативи для Німеччини» (AfD), який покликаний остаточно визначитися з програмою і лідером, з якими партія іде на вибори.

Розпочати з’їзд планували о 10 ранку (11 за київським часом), але вдалося це з більш ніж двогодинним запізненням.

Перед стадіоном, де збираються члени партії, зранку відбуваються велелюдні демонстрації як прихильників, так і тих, хто виступає проти. Тисячі противників організувалися в групи й намагаються з різних боків підійти ближче до місця зібрання правої партії та заблокувати під’їзди близько 600 делегатам.

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