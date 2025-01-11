Обіцяє перезапустити "Північний потік". Ультраправі делегують Вайдель на вибори канцлера ФРН

Співголова ультраправої «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель офіційно номінована кандидатом на посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах.

“Подруга Путіна” Вайдель йде на вибори канцлера

Вайдель обрали одностайно делегати з’їзду партії, який проходить 10 січня в Різі, земля Саксонія.

Вайдель у своїй промові, яку вона розпочала вигуком: «Чорне, червоне, золоте!» (кольори німецького прапора), заявила, що партія має план, як зробити Німеччину сильною, квітучою і багатою за свого керівництва.

Зокрема вона пообіцяла:

«Німеччина вийде під лідерством AfD з європейської міграційної системи надання притулку»;

«німецькі кордони будуть щільні замкнуті»;

грошова підтримка мігрантів буде припинена,

спрощення набуття громадянства ФРН — скасовано;

проводитиметься «реміграція» (антонім слова міграція), згадавши теракти в Німеччині, скоєні іноземцями, та поклавши провину за це на владу.

Вайдель пообіцяла повернути у використання газогін «Північний потік», відмовитися від європейського (і німецького) «зеленого курсу», продовжити дію АЕС, які ще працюють, та інвестувати в нові, відновити роботу вугільних ТЕС.

Основну критику вона спрямувала на консерваторів з ХДС/ХСС, які наразі є лідерами передвиборчих перегонів. Поширити

Партія йде на вибори під гаслом «Час для Аліс Вайдель, час для Німеччини». Вайдель стала першою кандидаткою від своєї партії, заснованої у 2013 році.

Кандидатка подякувала Ілону Маску за те, що веде живу трансляцію з’їзду на своїй соціальній платформі в дусі «свободи слова», а також за підтримку партії.

У ФРН протестували проти з’їзду «Альтернативи для Німеччини»

У місті Різа, земля Саксонія, 10 січня розпочався дводенний з’їзд правоекстремістської «Альтернативи для Німеччини» (AfD), який покликаний остаточно визначитися з програмою і лідером, з якими партія іде на вибори.

Розпочати з’їзд планували о 10 ранку (11 за київським часом), але вдалося це з більш ніж двогодинним запізненням.