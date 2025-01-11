Обіцяє перезапустити "Північний потік". Ультраправі делегують Вайдель на вибори канцлера ФРН

Співголова ультраправої «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель офіційно номінована кандидатом на посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах.
Головні тези:
- Аліс Вайдель від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" була номінована кандидатом на посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах.
- Головні положення програми Вайдель: стриманість щодо міграції, повернення "Північного потоку" та відмова від "зеленого курсу".
- У ФРН відбуваються протести проти з’їзду правоекстремістської партії "Альтернатива для Німеччини" та її кандидатури.
“Подруга Путіна” Вайдель йде на вибори канцлера
Вайдель обрали одностайно делегати з’їзду партії, який проходить 10 січня в Різі, земля Саксонія.
Вайдель у своїй промові, яку вона розпочала вигуком: «Чорне, червоне, золоте!» (кольори німецького прапора), заявила, що партія має план, як зробити Німеччину сильною, квітучою і багатою за свого керівництва.
Зокрема вона пообіцяла:
«Німеччина вийде під лідерством AfD з європейської міграційної системи надання притулку»;
«німецькі кордони будуть щільні замкнуті»;
грошова підтримка мігрантів буде припинена,
спрощення набуття громадянства ФРН — скасовано;
проводитиметься «реміграція» (антонім слова міграція), згадавши теракти в Німеччині, скоєні іноземцями, та поклавши провину за це на владу.
Вайдель пообіцяла повернути у використання газогін «Північний потік», відмовитися від європейського (і німецького) «зеленого курсу», продовжити дію АЕС, які ще працюють, та інвестувати в нові, відновити роботу вугільних ТЕС.
Партія йде на вибори під гаслом «Час для Аліс Вайдель, час для Німеччини». Вайдель стала першою кандидаткою від своєї партії, заснованої у 2013 році.
Кандидатка подякувала Ілону Маску за те, що веде живу трансляцію з’їзду на своїй соціальній платформі в дусі «свободи слова», а також за підтримку партії.
У ФРН протестували проти з’їзду «Альтернативи для Німеччини»
У місті Різа, земля Саксонія, 10 січня розпочався дводенний з’їзд правоекстремістської «Альтернативи для Німеччини» (AfD), який покликаний остаточно визначитися з програмою і лідером, з якими партія іде на вибори.
Розпочати з’їзд планували о 10 ранку (11 за київським часом), але вдалося це з більш ніж двогодинним запізненням.
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