Сопредседатель ультраправой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель официально номинирован кандидатом на должность канцлера на будущих федеральных выборах.
Главные тезисы
- Алис Вайдель номинирована ультраправой партией “Альтернатива для Германии” на выборы канцлера ФРГ.
- Программа Вайдель включает сдержанность миграции, возвращение “Северного потока” и отказ от “зеленого курса”.
- Ее обещания также включают закрытие границ, прекращение денежной поддержки для мигрантов и возвращение к угольным ТЭС.
"Подруга Путина" Вайдель идет на выборы канцлера
Вайдель выбрали единогласно делегаты съезда партии, проходящего 10 января в Риге, земля Саксония.
Вайдель в своей речи, которую она закричала: «Черное, красное, золотое!» (цвета немецкого флага), заявила, что партия имеет план, как сделать Германию сильной, цветущей и богатой своим руководством.
В частности, она пообещала:
"Германия выйдет под лидерством AfD из европейской миграционной системы предоставления убежища";
«германские границы будут плотно замкнуты»;
денежная поддержка мигрантов будет прекращена,
упрощение приобретения гражданства ФРГ — отменено;
будет проводиться "ремиграция" (антоним слова миграция), вспомнив теракты в Германии, совершенные иностранцами, и возложив вину за это на власть.
Вайдель пообещала вернуть в использование газопровод «Северный поток», отказаться от европейского (и немецкого) «зеленого курса», продолжить действие еще работающих АЭС и инвестировать в новые, возобновить работу угольных ТЭС.
Партия идет на выборы под лозунгом "Время для Алис Вайдель, время для Германии". Вайдель стала первой кандидаткой от своей партии, основанной в 2013 году.
Кандидат поблагодарила Илона Маску за то, что ведет живую трансляцию съезда на своей социальной платформе в духе «свободы слова», а также за поддержку партии.
В ФРГ протестовали против съезда "Альтернативы для Германии"
В городе Риза, земля Саксония, 10 января начался двухдневный съезд правоэкстремистской «Альтернативы для Германии» (AfD), призванный окончательно определиться с программой и лидером, с которыми партия идет на выборы.
Начать съезд планировали в 10 утра (11 по киевскому времени), но удалось это с более чем двухчасовым опозданием.
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