Сопредседатель ультраправой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель официально номинирован кандидатом на должность канцлера на будущих федеральных выборах.

"Подруга Путина" Вайдель идет на выборы канцлера

Вайдель выбрали единогласно делегаты съезда партии, проходящего 10 января в Риге, земля Саксония.

Вайдель в своей речи, которую она закричала: «Черное, красное, золотое!» (цвета немецкого флага), заявила, что партия имеет план, как сделать Германию сильной, цветущей и богатой своим руководством.

В частности, она пообещала:

"Германия выйдет под лидерством AfD из европейской миграционной системы предоставления убежища";

«германские границы будут плотно замкнуты»;

денежная поддержка мигрантов будет прекращена,

упрощение приобретения гражданства ФРГ — отменено;

будет проводиться "ремиграция" (антоним слова миграция), вспомнив теракты в Германии, совершенные иностранцами, и возложив вину за это на власть.

Вайдель пообещала вернуть в использование газопровод «Северный поток», отказаться от европейского (и немецкого) «зеленого курса», продолжить действие еще работающих АЭС и инвестировать в новые, возобновить работу угольных ТЭС.

Основную критику она направила на консерваторов из ХДС/ХСС, которые сейчас являются лидерами предвыборной гонки. Поделиться

Партия идет на выборы под лозунгом "Время для Алис Вайдель, время для Германии". Вайдель стала первой кандидаткой от своей партии, основанной в 2013 году.

Кандидат поблагодарила Илона Маску за то, что ведет живую трансляцию съезда на своей социальной платформе в духе «свободы слова», а также за поддержку партии.

В ФРГ протестовали против съезда "Альтернативы для Германии"

В городе Риза, земля Саксония, 10 января начался двухдневный съезд правоэкстремистской «Альтернативы для Германии» (AfD), призванный окончательно определиться с программой и лидером, с которыми партия идет на выборы.

Начать съезд планировали в 10 утра (11 по киевскому времени), но удалось это с более чем двухчасовым опозданием.