ГУР предупреждает о новой опасной операции РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

ГУР предупреждает о новой опасной операции РФ против Украины

ГУР
Буданов
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Главное управление разведки Украины сообщило, что страна-агрессорка Россия делает все возможное, чтобы испортить отношения Украины с Азербайджаном и Арменией. С этой целью она приступила к еще одной масштабной информационной операции.

Главные тезисы

  • В этот раз россияне распространяют фейк о попытке ГУР спровоцировать войну между Азербайджаном и Арменией.
  • Главная цель РФ – дискредитировать Украину и ухудшить ее отношения с другими странами.

РФ начала новую информационную операцию против Украины

ГУР обращает внимание на то, что в армянском информационном пространстве начали активно распространять фейк с обвинениями в адрес украинской военной разведки в попытке спровоцировать военный конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Распространители дезинформации "обосновывают", мол, новая азербайджанско-армянская война заставит россию открыть "второй фронт", а значит распылить свои военные силы, что будет на пользу Украине.

Что важно понимать, базой для информационной операции стал фейковый доклад якобы от ГУР МО Украины по имени заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.

Главная цель страны-агрессорки РФ — дискредитация Украины и ухудшение украинско-армянских и украинско-азербайджанских отношений, что выгодно прежде всего для государства-агрессора России.

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