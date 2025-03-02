ГУР предупреждает о новой опасной операции РФ против Украины

Главное управление разведки Украины сообщило, что страна-агрессорка Россия делает все возможное, чтобы испортить отношения Украины с Азербайджаном и Арменией. С этой целью она приступила к еще одной масштабной информационной операции.

РФ начала новую информационную операцию против Украины

ГУР обращает внимание на то, что в армянском информационном пространстве начали активно распространять фейк с обвинениями в адрес украинской военной разведки в попытке спровоцировать военный конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Распространители дезинформации "обосновывают", мол, новая азербайджанско-армянская война заставит россию открыть "второй фронт", а значит распылить свои военные силы, что будет на пользу Украине. Поделиться

Что важно понимать, базой для информационной операции стал фейковый доклад якобы от ГУР МО Украины по имени заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.