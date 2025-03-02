ГУР предупреждает о новой опасной операции РФ против Украины

Главное управление разведки Украины сообщило, что страна-агрессорка Россия делает все возможное, чтобы испортить отношения Украины с Азербайджаном и Арменией. С этой целью она приступила к еще одной масштабной информационной операции.
Главные тезисы
- В этот раз россияне распространяют фейк о попытке ГУР спровоцировать войну между Азербайджаном и Арменией.
- Главная цель РФ – дискредитировать Украину и ухудшить ее отношения с другими странами.
РФ начала новую информационную операцию против Украины
ГУР обращает внимание на то, что в армянском информационном пространстве начали активно распространять фейк с обвинениями в адрес украинской военной разведки в попытке спровоцировать военный конфликт между Азербайджаном и Арменией.
Что важно понимать, базой для информационной операции стал фейковый доклад якобы от ГУР МО Украины по имени заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.
Главная цель страны-агрессорки РФ — дискредитация Украины и ухудшение украинско-армянских и украинско-азербайджанских отношений, что выгодно прежде всего для государства-агрессора России.
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