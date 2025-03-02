"Ищите не в Киеве". Макрон обратился к Трампу после скандала в Белом доме

Французский лидер Эммануэль Макрон публично раскритиковал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина "играет в азартные игры с Третьей мировой". Как отметил глава республики, это заявление может касаться исключительно российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Эммануэль Макрон осуждает высказывания Дональда Трампа об Украине и поддерживает Владимира Зеленского.
- Президент Франции напомнил США о всех преступлениях российского диктатора Путина.
Макрон вступился за Украину и Зеленского
Президент Франции не скрывает, что его возмутили цинические и безосновательные обвинения главы Белого дома в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.
На этом фоне он решил обратиться к Дональду Трампу:
Французский лидер призывает не забывать, что усилиями Путина на европейской территории оказались 10 тысяч военных КНДР.
Именно российский диктатор выпросил у Ирана дроны, в обмен помогая Тегерану с ядерной программой.
По словам Макрон, нельзя игнорировать все более глубокое сотрудничество между Россией и Китаем, от которого РФ получает много товаров двойного назначения.
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