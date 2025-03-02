"Ищите не в Киеве". Макрон обратился к Трампу после скандала в Белом доме

Французский лидер Эммануэль Макрон публично раскритиковал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина "играет в азартные игры с Третьей мировой". Как отметил глава республики, это заявление может касаться исключительно российского диктатора Владимира Путина.

Макрон вступился за Украину и Зеленского

Президент Франции не скрывает, что его возмутили цинические и безосновательные обвинения главы Белого дома в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.

На этом фоне он решил обратиться к Дональду Трампу:

Есть немаловажный момент, который нельзя забывать. Если кто-то и "играется в Третью мировую" — то этого человека зовут Владимир Путин. Это он уже три года назад развязал захватническую войну. Эммануэль Макрон Президент Франции

Французский лидер призывает не забывать, что усилиями Путина на европейской территории оказались 10 тысяч военных КНДР.

Именно российский диктатор выпросил у Ирана дроны, в обмен помогая Тегерану с ядерной программой.

По словам Макрон, нельзя игнорировать все более глубокое сотрудничество между Россией и Китаем, от которого РФ получает много товаров двойного назначения.

Так что если есть играющая в Третью мировую личность — то этого человека ищите не в Киеве, а скорее в Москве, — заявил лидер Франции. Поделиться