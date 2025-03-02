Президент Чехии предлагает новый план победы Украины
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Политика
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Президент Чехии предлагает новый план победы Украины

Павел
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Источник:  online.ua

Чешский лидер Петр Павел призывает всех союзников Киева создать "широкую коалицию" государств для поддержки справедливого мира в Украине.

Главные тезисы

  • Президент Чехии подчеркнул, что мир не вправе согласиться на капитуляцию Украины.
  • Его заявление является ответом на спор между администрацией президента США и Владимиром Зеленским.

Павел призывает союзников Украины объединиться

По убеждению президента Чехии, прямо сейчас пора "подумать о создании широкой коалиции, которая стремилась бы к справедливому миру в Украине".

"Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и будет только поощрять всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

Его заявление прозвучало после того, как администрация президента США Дональда Трампа устроила спор с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

28 февраля глава Белого дома цинично обвинил украинского коллегу в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Он (Путин) оккупировал большую часть Украины, Крым. Это было с 2014 года… Были президент Обама, президент Трамп, президент Байден, теперь снова президент Трамп. Пусть его бог благословит и позволит ему остановить войну. Но с 2014 его никто не остановил, — ответил на это Владимир Зеленский.

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