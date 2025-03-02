Президент Чехии предлагает новый план победы Украины

Чешский лидер Петр Павел призывает всех союзников Киева создать "широкую коалицию" государств для поддержки справедливого мира в Украине.

Павел призывает союзников Украины объединиться

По убеждению президента Чехии, прямо сейчас пора "подумать о создании широкой коалиции, которая стремилась бы к справедливому миру в Украине".

"Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и будет только поощрять всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу. Петр Павел Президент Чехии

Его заявление прозвучало после того, как администрация президента США Дональда Трампа устроила спор с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

The time has come to start considering a broad coalition of willing for just peace in Ukraine. “Peace” on terms of the aggressor is called a capitulation and would only encourage all current and future aggressors. Free world must stand up to the evil. — Petr Pavel (@prezidentpavel) March 1, 2025

28 февраля глава Белого дома цинично обвинил украинского коллегу в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".