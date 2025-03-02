Президент Чехии предлагает новый план победы Украины

Чешский лидер Петр Павел призывает всех союзников Киева создать "широкую коалицию" государств для поддержки справедливого мира в Украине.
Главные тезисы
- Президент Чехии подчеркнул, что мир не вправе согласиться на капитуляцию Украины.
- Его заявление является ответом на спор между администрацией президента США и Владимиром Зеленским.
Павел призывает союзников Украины объединиться
По убеждению президента Чехии, прямо сейчас пора "подумать о создании широкой коалиции, которая стремилась бы к справедливому миру в Украине".
Его заявление прозвучало после того, как администрация президента США Дональда Трампа устроила спор с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
28 февраля глава Белого дома цинично обвинил украинского коллегу в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".
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