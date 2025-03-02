Президент Чехії пропонує новий план для перемоги України

Чеський лідер Петр Павел закликає усіх союзників Києва створити "широку коаліцію" держав на підтримку справедливого миру в Україні.
Головні тези:
- Президент Чехії наголосив, що світ не має права погодитися на капітуляцію України.
- Його заява є відповіддю на суперечку між адміністрацією президента США і Володимиром Зеленським.
Павел закликає союзників України об'єднатися
На переконання президента Чехії, просто зараз настав час "подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні".
Його заява пролунала після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа влаштувала суперечку з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
28 лютого очільник Білого дому цинічно звинуватив українського колегу у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".
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