Президент Чехії пропонує новий план для перемоги України
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Політика
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Президент Чехії пропонує новий план для перемоги України

Павел
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Джерело:  online.ua

Чеський лідер Петр Павел закликає усіх союзників Києва створити "широку коаліцію" держав на підтримку справедливого миру в Україні. 

Головні тези:

  • Президент Чехії наголосив, що світ не має права погодитися на капітуляцію України.
  • Його заява є відповіддю на суперечку між адміністрацією президента США і Володимиром Зеленським.

Павел закликає союзників України об'єднатися

На переконання президента Чехії, просто зараз настав час "подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні".

"Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії

Його заява пролунала після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа влаштувала суперечку з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

28 лютого очільник Білого дому цинічно звинуватив українського колегу у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Він (Путін) окупував велику частину України, Крим. Це було з 2014 року… Були президент Обама, президент Трамп, президент Байден, тепер знову президент Трамп. Хай його бог благословить і дасть йому змогу зупинити війну. Але від 2014 року його ніхто не зупинив, — відповів на це Володимир Зеленський.

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