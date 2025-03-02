Президент Чехії пропонує новий план для перемоги України

Чеський лідер Петр Павел закликає усіх союзників Києва створити "широку коаліцію" держав на підтримку справедливого миру в Україні.

Павел закликає союзників України об'єднатися

На переконання президента Чехії, просто зараз настав час "подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні".

"Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу. Петр Павел Президент Чехії

Його заява пролунала після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа влаштувала суперечку з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

The time has come to start considering a broad coalition of willing for just peace in Ukraine. “Peace” on terms of the aggressor is called a capitulation and would only encourage all current and future aggressors. Free world must stand up to the evil. — Petr Pavel (@prezidentpavel) March 1, 2025

28 лютого очільник Білого дому цинічно звинуватив українського колегу у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".