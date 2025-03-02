"Шукайте не в Києві". Макрон звернувся до Трампа після скандалу в Білому домі

Французький лідер Еммануель Макрон публічно розкритикував слова президента США Дональда Трампа про те, що Україна "грає в азартні ігри з Третьою світовою". Як зазначив глава республіки, ця заява може стосуватися винятково російського диктатора Володимира Путіна.

Макрон заступився за Україну та Зеленського

Президент Франції не приховує, що його обурили цинічні та безпідставні звинувачення очільника Білого дому на адресу українського лідера Володимира Зеленського.

На цьому тлі він вирішив звернутися до Дональда Трампа:

Є важливий момент, який не можна забувати. Якщо хтось і "грається у Третю світову" — то цю особу звати Владімір Путін. Це він вже три роки тому розв’язав загарбницьку війну. Еммануель Макрон Президент Франції

Французький лідер закликає не забувати, що саме зусиллями Путіна на європейській території опинилися 10 тисяч військових КНДР.

Саме російський диктатор випросив в Ірану дрони, в обмін допомагаючи Тегерану з ядерною програмою.

За словами Макрон, не можна ігнорувати дедалі глибшу співпрацю між Росією і Китаєм, від якого РФ отримує багато товарів подвійного призначення.

Тож якщо є особа, що грається у Третю світову — то цю людину шукайте не у Києві, а радше у Москві, — заявив лідер Франції. Поширити