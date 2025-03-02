"Вэнс позорит США". В Штатах вспыхнули первые протесты — видео
Категория
Мир
Дата публикации

"Вэнс позорит США". В Штатах вспыхнули первые протесты — видео

протесты в сША
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Источник:  online.ua

В США прошла масштабная акция протеста, которая имела целью заставить вице-президента Джея Ди Вэнса отказаться от пророссийской позиции и поддержать Украину, которая уже 11 лет страдает от агрессии со стороны РФ.

Главные тезисы

  • Американцы еще раз подтвердили, что солидарны с Украиной и выступают против пророссийских властей.
  • Вэнс и его семья пока официально не отреагировали на этот протест.

Протестующие пристыдили политику Венса

Граждане и жители США не скрывают, что возмущены тем, что произошло в Белом доме 28 февраля.

Фото: скриншот

Согласно последним данным, демонстранты в штате Вермонт нарушили отдых вице-президента Джей Ди Венса и его семьи на горнолыжном курорте.

Они встретили его кортеж проукраинскими лозунгами, например:

  • "Катайтесь на лыжах в России",

  • "Вермонт стоит с Украиной",

  • "Поддерживайте Украину, а не Путина",

  • "Трамп обслуживает Путина"

  • "Вэнс позорит нашу страну США".

Как сообщается в опубликованном сюжете, Венс ехал на горнолыжный курорт, когда по дороге его встретили протестующие с флагами Украины и проукраинскими лозунгами.

Фото: скриншот

Кроме того, указано, что демонстранты встретили семью вице-президента США возле курорта. В конце концов кортеж Венса уехал в неизвестном направлении.

Фото: скриншот

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