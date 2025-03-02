В США прошла масштабная акция протеста, которая имела целью заставить вице-президента Джея Ди Вэнса отказаться от пророссийской позиции и поддержать Украину, которая уже 11 лет страдает от агрессии со стороны РФ.

Протестующие пристыдили политику Венса

Граждане и жители США не скрывают, что возмущены тем, что произошло в Белом доме 28 февраля.

Фото: скриншот

Согласно последним данным, демонстранты в штате Вермонт нарушили отдых вице-президента Джей Ди Венса и его семьи на горнолыжном курорте.

Они встретили его кортеж проукраинскими лозунгами, например:

"Катайтесь на лыжах в России",

"Вермонт стоит с Украиной",

"Поддерживайте Украину, а не Путина",

"Трамп обслуживает Путина"

"Вэнс позорит нашу страну США".

Как сообщается в опубликованном сюжете, Венс ехал на горнолыжный курорт, когда по дороге его встретили протестующие с флагами Украины и проукраинскими лозунгами.

Фото: скриншот

Кроме того, указано, что демонстранты встретили семью вице-президента США возле курорта. В конце концов кортеж Венса уехал в неизвестном направлении.