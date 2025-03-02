В США прошла масштабная акция протеста, которая имела целью заставить вице-президента Джея Ди Вэнса отказаться от пророссийской позиции и поддержать Украину, которая уже 11 лет страдает от агрессии со стороны РФ.
Главные тезисы
- Американцы еще раз подтвердили, что солидарны с Украиной и выступают против пророссийских властей.
- Вэнс и его семья пока официально не отреагировали на этот протест.
Протестующие пристыдили политику Венса
Граждане и жители США не скрывают, что возмущены тем, что произошло в Белом доме 28 февраля.
Согласно последним данным, демонстранты в штате Вермонт нарушили отдых вице-президента Джей Ди Венса и его семьи на горнолыжном курорте.
Они встретили его кортеж проукраинскими лозунгами, например:
"Катайтесь на лыжах в России",
"Вермонт стоит с Украиной",
"Поддерживайте Украину, а не Путина",
"Трамп обслуживает Путина"
"Вэнс позорит нашу страну США".
Как сообщается в опубликованном сюжете, Венс ехал на горнолыжный курорт, когда по дороге его встретили протестующие с флагами Украины и проукраинскими лозунгами.
Кроме того, указано, что демонстранты встретили семью вице-президента США возле курорта. В конце концов кортеж Венса уехал в неизвестном направлении.
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