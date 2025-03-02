"Венс ганьбить США". У Штатах спалахнули перші протести — відео
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"Венс ганьбить США". У Штатах спалахнули перші протести — відео

протести
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Джерело:  online.ua

У США відбулася масштабна акція протесту, яка мала на меті змусити віцепрезидента Джея Ді Венс відмовитися від проросійської позиції та підтримати Україну, яка уже 11 років страждає від агресії з боку РФ.

Головні тези:

  • Американці вкотре підтвердили, що солідарні з Україною та виступають проти проросійської влади.
  • Венс та його сім'я поки офіційно не відреагували на цей протест.

Протестувальники присоромили політику Венса

Громадяни та мешканці США не приховують своє обурення тим, що сталося у Білому домі 28 лютого.

Фото: скриншот

Згідно з останніми даними, демонстранти в штаті Вермонт порушили відпочинок віцепрезидента Джей Ді Венса та його родини на гірськолижному курорті.

Вони зустріли його кортеж проукраїнськими гаслами, до прикладу:

  • "Катайтесь на лижах в Росії",

  • "Вермонт стоїть з Україною",

  • "Підтримуйте Україну, а не Путіна",

  • “Трамп обслуговує Путіна”

  • “Венс ганьбить нашу країну США”.

Як ідеться в опублікованому сюжеті, Венс їхав на гірськолижний курорт, коли дорогою його зустріли протестувальники з прапорами України та проукраїнськими гаслами.

Фото: скриншот

Окрім того, вказано, що демонстранти зустріли родину віцепрезидента США біля курорту. Врешті-решт кортеж Венса поїхав в невідомому напрямку.

Фото: скриншот

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