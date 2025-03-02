У США відбулася масштабна акція протесту, яка мала на меті змусити віцепрезидента Джея Ді Венс відмовитися від проросійської позиції та підтримати Україну, яка уже 11 років страждає від агресії з боку РФ.
Головні тези:
- Американці вкотре підтвердили, що солідарні з Україною та виступають проти проросійської влади.
- Венс та його сім'я поки офіційно не відреагували на цей протест.
Протестувальники присоромили політику Венса
Громадяни та мешканці США не приховують своє обурення тим, що сталося у Білому домі 28 лютого.
Згідно з останніми даними, демонстранти в штаті Вермонт порушили відпочинок віцепрезидента Джей Ді Венса та його родини на гірськолижному курорті.
Вони зустріли його кортеж проукраїнськими гаслами, до прикладу:
"Катайтесь на лижах в Росії",
"Вермонт стоїть з Україною",
"Підтримуйте Україну, а не Путіна",
“Трамп обслуговує Путіна”
“Венс ганьбить нашу країну США”.
Як ідеться в опублікованому сюжеті, Венс їхав на гірськолижний курорт, коли дорогою його зустріли протестувальники з прапорами України та проукраїнськими гаслами.
Окрім того, вказано, що демонстранти зустріли родину віцепрезидента США біля курорту. Врешті-решт кортеж Венса поїхав в невідомому напрямку.
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