ГУР попереджає про нову небезпечну операцію РФ проти України

Головне управління розвідки України повідомило, що країна-агресорка Росія наразі робить усе можливе, щоб зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією. З цією метою вона розпочала ще одну масштабну інформаційну операцію.
Головні тези:
- Цього разу росіяни поширюють фейк про спробу ГУР спровокувати війну між Азербайджаном та Вірменією.
- Головна мета РФ - дискредитувати Україну та погіршити її відносини з іншими країнами.
РФ розпочала нову інформаційну операцію проти України
ГУР звертає увагу на те, що у вірменському інформаційному просторі почали активно поширювати фейк зі звинуваченнями на адресу української воєнної розвідки у начебто спробі спровокувати воєнний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією.
Що важливо розуміти, базою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.
Головна ціль країни-агресорки РФ — дискредитація України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для держави-агресора росії.
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