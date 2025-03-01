Зеленский раскрыл реальную причину конфликта с Трампом

По словам главы государства Владимира Зеленского, он не намерен соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией. Именно поэтому вспыхнул спор в Овальном кабинете.

Зеленский продолжает отстаивать интересы Украины

По словам президента, он и его команда готовы подписать соглашение о минералах, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности.

Однако этого мало, поскольку перемирие без гарантий опасно для Украины.

Зеленский также дал понять, что Украина не может изменить свою позицию по отношению к России.

Россия — враг, это наша реальность. Украина хочет мира, но это должен быть справедливый и стабильный мир. А для этого мы должны находиться в сильной позиции за столом переговоров. Мир может наступить только тогда, когда у нас будут гарантии безопасности, когда наша армия будет сильной, и наши партнеры будут нас поддерживать… Мы не можем просто прекратить борьбу, не имея гарантий, что Путин не вернется завтра. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, никто не желает еще одной волны оккупации.