Зеленский раскрыл реальную причину конфликта с Трампом

По словам главы государства Владимира Зеленского, он не намерен соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией. Именно поэтому вспыхнул спор в Овальном кабинете.
Главные тезисы
- Киев готов подписать соглашение о минералах, однако это невозможно без гарантий безопасности.
- Украина считает Россию врагом и не может изменить свою позицию на этот счет.
Зеленский продолжает отстаивать интересы Украины
По словам президента, он и его команда готовы подписать соглашение о минералах, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности.
Однако этого мало, поскольку перемирие без гарантий опасно для Украины.
Зеленский также дал понять, что Украина не может изменить свою позицию по отношению к России.
Как отметил глава государства, никто не желает еще одной волны оккупации.
Если Украину не берут в НАТО, тогда нужна какая-то четкая структура гарантий безопасности от Европы и Штатов.
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