Глава Белого дома Дональд Трамп беззастенчиво лжет, что российский диктатор Владимир Путин, мол, хочет завершения войны, а украинский лидер Владимир Зеленский настроен воевать. Президент США игнорирует тот факт, что Россия начала вторжение и убивает невинных людей.

Трамп продолжает винить во всем жертву, а не агрессора

По словам американского лидера, сейчас его главная цель — достижение немедленного мира между Украиной и Россией.

Президент Путин захочет его заключить, и он хочет его заключить — он хочет положить этому конец. Вы видели, что я видел сегодня: этот (Зеленский) человек хотел заставить нас подписаться и продолжать бороться. Мы этого не сделаем. Дональд Трамп Президент США

Более того, глава Белого дома соврал, что Владимир Зеленский "перегнул палку" в Овальном кабинете.

Мы ищем мира. Мы не ищем кого-то, кто собирается подписать соглашение с сильным государством, а потом не будет заключать мир, потому что чувствует себя уверенно, — добавил президент США. Поделиться

На этом фоне он также намекнул, что Украина может остаться без помощи США и воевать дальше.