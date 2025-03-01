Глава Белого дома Дональд Трамп беззастенчиво лжет, что российский диктатор Владимир Путин, мол, хочет завершения войны, а украинский лидер Владимир Зеленский настроен воевать. Президент США игнорирует тот факт, что Россия начала вторжение и убивает невинных людей.
Главные тезисы
- Трамп снова обвиняет во всем Украину, а не страну-агрессору Россию.
- Президент США дал понять, что может остановить всю американскую помощь для Украины.
Трамп продолжает винить во всем жертву, а не агрессора
По словам американского лидера, сейчас его главная цель — достижение немедленного мира между Украиной и Россией.
Более того, глава Белого дома соврал, что Владимир Зеленский "перегнул палку" в Овальном кабинете.
На этом фоне он также намекнул, что Украина может остаться без помощи США и воевать дальше.
Дональд Трамп продолжает повторять, что у Владимира Зеленского "нет никаких карт на руках".
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