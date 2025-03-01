Трамп выступил с новой циничной ложью о Зеленском и Путине — видео
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Трамп выступил с новой циничной ложью о Зеленском и Путине — видео

Трамп
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Источник:  online.ua

Глава Белого дома Дональд Трамп беззастенчиво лжет, что российский диктатор Владимир Путин, мол, хочет завершения войны, а украинский лидер Владимир Зеленский настроен воевать. Президент США игнорирует тот факт, что Россия начала вторжение и убивает невинных людей.

Главные тезисы

  • Трамп снова обвиняет во всем Украину, а не страну-агрессору Россию.
  • Президент США дал понять, что может остановить всю американскую помощь для Украины.

Трамп продолжает винить во всем жертву, а не агрессора

По словам американского лидера, сейчас его главная цель — достижение немедленного мира между Украиной и Россией.

Президент Путин захочет его заключить, и он хочет его заключить — он хочет положить этому конец. Вы видели, что я видел сегодня: этот (Зеленский) человек хотел заставить нас подписаться и продолжать бороться. Мы этого не сделаем.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Более того, глава Белого дома соврал, что Владимир Зеленский "перегнул палку" в Овальном кабинете.

Мы ищем мира. Мы не ищем кого-то, кто собирается подписать соглашение с сильным государством, а потом не будет заключать мир, потому что чувствует себя уверенно, — добавил президент США.

На этом фоне он также намекнул, что Украина может остаться без помощи США и воевать дальше.

Дональд Трамп продолжает повторять, что у Владимира Зеленского "нет никаких карт на руках".

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