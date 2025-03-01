Трамп виступив з новою цинічною брехнею про Зеленського та Путіна — відео
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Трамп виступив з новою цинічною брехнею про Зеленського та Путіна — відео

Трамп
Джерело:  online.ua

Очільник Білого дому Дональд Трамп безсоромно бреше, що російський диктатор Володимир Путін, мовляв, хоче завершення війни, а український лідер Володимир Зеленський налаштований воювати. Президент США ігнорує той факт, що це Росія розпочала вторгнення та вбиває невинних людей.

Головні тези:

  • Трамп знову звинувачує у всьому Україну, а не країну-агресорку Росію.
  • Президент США дав зрозуміти, що може зупинити всю американську допомогу для України.

Трамп продовжує звинувачувати у всьому жертву, а не агресора

За словами американського лідера, наразі його головна ціль хочу — досягнення негайного миру між Україною та Росією.

Президент Путін захоче його укласти, і він хоче його укласти — він хоче покласти цьому край. Ви бачили, що я бачив сьогодні: це (Зеленський) людина, яка хоче змусити нас підписатися і продовжувати боротися. Ми цього не зробимо.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Ба більше, очільник Білого дому збрехав, що Володимир Зеленський "перегнув палицю" в Овальному кабінеті.

Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто збирається підписати угоду з сильною державою, а потім не укладатиме мир, тому що відчуває себе впевнено, — додав президент США.

На цьому тлі він також натякнув, що Україна може залишитися без допомоги США та воювати далі.

Дональд Трамп продовжує повторювати, що у Володимира Зеленського "немає жодних карт на руках".

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