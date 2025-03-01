Очільник Білого дому Дональд Трамп безсоромно бреше, що російський диктатор Володимир Путін, мовляв, хоче завершення війни, а український лідер Володимир Зеленський налаштований воювати. Президент США ігнорує той факт, що це Росія розпочала вторгнення та вбиває невинних людей.

Трамп продовжує звинувачувати у всьому жертву, а не агресора

За словами американського лідера, наразі його головна ціль хочу — досягнення негайного миру між Україною та Росією.

Президент Путін захоче його укласти, і він хоче його укласти — він хоче покласти цьому край. Ви бачили, що я бачив сьогодні: це (Зеленський) людина, яка хоче змусити нас підписатися і продовжувати боротися. Ми цього не зробимо. Дональд Трамп Президент США

Ба більше, очільник Білого дому збрехав, що Володимир Зеленський "перегнув палицю" в Овальному кабінеті.

Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто збирається підписати угоду з сильною державою, а потім не укладатиме мир, тому що відчуває себе впевнено, — додав президент США. Поширити

На цьому тлі він також натякнув, що Україна може залишитися без допомоги США та воювати далі.