Очільник Білого дому Дональд Трамп безсоромно бреше, що російський диктатор Володимир Путін, мовляв, хоче завершення війни, а український лідер Володимир Зеленський налаштований воювати. Президент США ігнорує той факт, що це Росія розпочала вторгнення та вбиває невинних людей.
Головні тези:
- Трамп знову звинувачує у всьому Україну, а не країну-агресорку Росію.
- Президент США дав зрозуміти, що може зупинити всю американську допомогу для України.
Трамп продовжує звинувачувати у всьому жертву, а не агресора
За словами американського лідера, наразі його головна ціль хочу — досягнення негайного миру між Україною та Росією.
Ба більше, очільник Білого дому збрехав, що Володимир Зеленський "перегнув палицю" в Овальному кабінеті.
На цьому тлі він також натякнув, що Україна може залишитися без допомоги США та воювати далі.
Дональд Трамп продовжує повторювати, що у Володимира Зеленського "немає жодних карт на руках".
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