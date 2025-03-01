Зеленський оцінив шанси на примирення з Трампом — відео
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Зеленський оцінив шанси на примирення з Трампом — відео

Зеленський вірить, що знайде спільну мову з Трампом
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Джерело:  Fox News

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, його стосунки з президентом США Дональдом Трампом дійсно можуть покращитися, оскільки у цій ситуації йдеться про дві великі країни та їхні відносини.

Головні тези:

  • Зеленський наголосив на важливості співпраці між Україною та США в контексті стримування Росії.
  • Президент готовий до дипломатії з Росією лише за умови гарантій безпеки від Штатів.

Зеленський вірить, що знайде спільну мову з Трампом

За словами глави держави, Україні буде дуже важко стримувати Росію без допомоги США, тому він прибув з візитом до Білого дому, розраховуючи на продовження цієї підтримки.

Він також вкотре нагадав Трампу та усій світовій спільноті, хто почав цю війну та є агресором:

Росіяни прийшли на нашу територію, в наші будинки... вони вбили стільки людей.Просто забути про це, просто сказати, що Путін — чудовий хлопець, ні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив український лідер, він відкритий для дипломатії з Росією, коли будуть гарантії безпеки для майбутнього України з боку США.

На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре нагадав, що Київ та Вашингтон мають бути на одному боці.

Я дуже відкритий, але я не буду змінювати ставлення українців до росіян — вони нас убивають. Америка — наші друзі. Росія — вороги. Це не значить, що ми не хочемо закінчення війни.

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