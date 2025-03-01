Зеленський оцінив шанси на примирення з Трампом — відео

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, його стосунки з президентом США Дональдом Трампом дійсно можуть покращитися, оскільки у цій ситуації йдеться про дві великі країни та їхні відносини.
Головні тези:
- Зеленський наголосив на важливості співпраці між Україною та США в контексті стримування Росії.
- Президент готовий до дипломатії з Росією лише за умови гарантій безпеки від Штатів.
Зеленський вірить, що знайде спільну мову з Трампом
За словами глави держави, Україні буде дуже важко стримувати Росію без допомоги США, тому він прибув з візитом до Білого дому, розраховуючи на продовження цієї підтримки.
Він також вкотре нагадав Трампу та усій світовій спільноті, хто почав цю війну та є агресором:
Як зазначив український лідер, він відкритий для дипломатії з Росією, коли будуть гарантії безпеки для майбутнього України з боку США.
На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре нагадав, що Київ та Вашингтон мають бути на одному боці.
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