Зеленський оцінив шанси на примирення з Трампом — відео

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, його стосунки з президентом США Дональдом Трампом дійсно можуть покращитися, оскільки у цій ситуації йдеться про дві великі країни та їхні відносини.

Зеленський вірить, що знайде спільну мову з Трампом

За словами глави держави, Україні буде дуже важко стримувати Росію без допомоги США, тому він прибув з візитом до Білого дому, розраховуючи на продовження цієї підтримки.

Він також вкотре нагадав Трампу та усій світовій спільноті, хто почав цю війну та є агресором:

Росіяни прийшли на нашу територію, в наші будинки... вони вбили стільки людей.Просто забути про це, просто сказати, що Путін — чудовий хлопець, ні. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив український лідер, він відкритий для дипломатії з Росією, коли будуть гарантії безпеки для майбутнього України з боку США.

На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре нагадав, що Київ та Вашингтон мають бути на одному боці.