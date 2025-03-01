Трамп може заблокувати всю допомогу США для України — WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає сценарій, за якого відбудеться припинення всіх поточних постачань військової допомоги Україні. Це сталося після того, як очільник Білого дому та віцепрезидент Джей Ді Венс спровокували суперечку з українським лідером Володимиром Зеленським суперечку в Овальному кабінеті.
Головні тези:
- Припинення всіх постачань може стати серйозним ударом для України.
- Команда Трампа не хоче визнавати той факт, що спровокувала Зеленського.
США можуть зупинити всю допомогу для України
Згідно з даними інсайдерів, рішення, якщо його все-таки ухвалять, торкнеться радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів.
Йдеться про зброю, яка вже готується до відправки в Україну через президентський механізм скорочення озброєнь.
В оточенні президента США не хочуть визнавати той факт, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною.
У Білому домі продовжують стверджувати, що робили все можливе, щоб створити більш позитивний тон у плануванні зустрічі.
За словами інсайдера, на це вказує відмова Трампа від брехливих звинувачень у тому, що Зеленський є "диктатором".
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