Трамп може заблокувати всю допомогу США для України — WP
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп може заблокувати всю допомогу США для України — WP

Трамп
Read in English
Джерело:  The Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає сценарій, за якого відбудеться припинення всіх поточних постачань військової допомоги Україні. Це сталося після того, як очільник Білого дому та віцепрезидент Джей Ді Венс спровокували суперечку з українським лідером Володимиром Зеленським суперечку в Овальному кабінеті.

Головні тези:

  • Припинення всіх постачань може стати серйозним ударом для України.
  • Команда Трампа не хоче визнавати той факт, що спровокувала Зеленського.

США можуть зупинити всю допомогу для України

Згідно з даними інсайдерів, рішення, якщо його все-таки ухвалять, торкнеться радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів.

Йдеться про зброю, яка вже готується до відправки в Україну через президентський механізм скорочення озброєнь.

Розгляд питання про утримання зброї для України, яка відбиває повномасштабне вторгнення з боку Росії, підкреслює різке погіршення відносин між колишніми союзниками після суперечливого обміну думками в Овальному кабінеті між Зеленським, президентом Дональдом Трампом і віце-президентом Джей-Ді Венсом.

В оточенні президента США не хочуть визнавати той факт, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною.

У Білому домі продовжують стверджувати, що робили все можливе, щоб створити більш позитивний тон у плануванні зустрічі.

За словами інсайдера, на це вказує відмова Трампа від брехливих звинувачень у тому, що Зеленський є "диктатором".

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін хоче продавати США вкрадені рідкісноземельні мінерали з України
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У США оцінили ймовірність скасування санкції проти РФ
Білий дім
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі — перші подробиці
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?