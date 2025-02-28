Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі — перші подробиці

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський почали перемовини в Овальному кабінеті ввечері 28 лютого з широкого кола питань, пов’язаних зі встановленням миру в Україні, поглибленням партнерства та іншими важливими аспектами.

Зеленський зустрівся з Трампом: що відомо

Зустріч президентів проходить за присутності представників офіційних делегацій з обох сторін,

Очікується, що глави держав обговорять питання війни Росії проти України, способи її припинення та встановлення миру, реалізацію двостороннього партнерства у сфері розробок українських копалин та інші питання. Спілкування лідерів продовжиться під час робочого ланчу, де буде можливість обговорити позиції у більш неформальній обстановці.

Після цього глави держав візьмуть участь у підписанні двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Напередодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо підписання договору з урядом США.

Документ є рамковим, що означає необхідність напрацювання подальших кроків обома сторонами. Надалі країни працюватимуть над договором про створення інвестиційного фонду відбудови, який потребуватиме ратифікації з боку Верховної Ради. Поширити

President Trump hosts President Zelenskyy in the Oval Office — and announces an agreement on rare earth elements will be signed later this afternoon pic.twitter.com/9OCfx1icBD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі показав Президенту США Дональду Трампу фото громадян України до і після російського полону.

Україна не повернеться до війни, — заявив Трамп. Поширити

Зеленський додав, що, на його думку, Трамп не зупинить підтримку України.

Якщо Трамп принесе мир в Україну він буде на рівні Джорджа Вашингтона. Володимир Зеленський Президент України

Трамп зробив низку заяв на зустрічі з Зеленським:

Ми дамо Україні зброю. Сподіваюсь, нам не доведеться надсилати багато.

Ми не говоримо про гарантії безпеки. Ми всі чекаємо швидкого закінчення цієї війни.

Ми збираємося використовувати рідкісноземельні мінерали і використовувати їх для усього, що ми робимо, включаючи ШІ та зброю

Щойно угода буде укладена, усе закінчиться. Росія не захоче повертатися.

Я сподіваюся, що мене запам’ятають як миротворця.

Я зупинив дуже багато війн. Багато хто хотів воювати, але я їх зупинив. Ви навіть не чули про це.

Нам потрібне не просто припинення вогню. Ми вже робили так. Путін порушував його 25 разів, в тому числі і під час вашої каденції, — відповів Трампу Зеленський.

На запитання, на чиєму він боці — Росії чи України, Трамп відповів, що він посередині, бо хоче миру.