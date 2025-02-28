Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі — перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі — перші подробиці

Трамп
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський почали перемовини в Овальному кабінеті ввечері 28 лютого з широкого кола питань, пов’язаних зі встановленням миру в Україні, поглибленням партнерства та іншими важливими аспектами.

Головні тези:

  • На зустрічі між Зеленським і Трампом обговорювалися питання встановлення миру в Україні та поглиблення партнерства між країнами.
  • Трамп висловив намір надати Україні допомогу у вигляді зброї та висловив сподівання на швидке завершення війни проти Росії.
  • Президенти планують підписати угоду про створення інвестиційного фонду відбудови на користь України, що потребуватиме ратифікації з боку Верховної Ради.

Зеленський зустрівся з Трампом: що відомо

Зустріч президентів проходить за присутності представників офіційних делегацій з обох сторін,

Очікується, що глави держав обговорять питання війни Росії проти України, способи її припинення та встановлення миру, реалізацію двостороннього партнерства у сфері розробок українських копалин та інші питання. Спілкування лідерів продовжиться під час робочого ланчу, де буде можливість обговорити позиції у більш неформальній обстановці.

Після цього глави держав візьмуть участь у підписанні двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Напередодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо підписання договору з урядом США.

Документ є рамковим, що означає необхідність напрацювання подальших кроків обома сторонами. Надалі країни працюватимуть над договором про створення інвестиційного фонду відбудови, який потребуватиме ратифікації з боку Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі показав Президенту США Дональду Трампу фото громадян України до і після російського полону.

Україна не повернеться до війни, — заявив Трамп.

Зеленський додав, що, на його думку, Трамп не зупинить підтримку України.

Якщо Трамп принесе мир в Україну він буде на рівні Джорджа Вашингтона.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Трамп зробив низку заяв на зустрічі з Зеленським:

  • Ми дамо Україні зброю. Сподіваюсь, нам не доведеться надсилати багато.

  • Ми не говоримо про гарантії безпеки. Ми всі чекаємо швидкого закінчення цієї війни.

  • Ми збираємося використовувати рідкісноземельні мінерали і використовувати їх для усього, що ми робимо, включаючи ШІ та зброю

  • Щойно угода буде укладена, усе закінчиться. Росія не захоче повертатися.

  • Я сподіваюся, що мене запам’ятають як миротворця.

  • Я зупинив дуже багато війн. Багато хто хотів воювати, але я їх зупинив. Ви навіть не чули про це.

Нам потрібне не просто припинення вогню. Ми вже робили так. Путін порушував його 25 разів, в тому числі і під час вашої каденції, — відповів Трампу Зеленський.

На запитання, на чиєму він боці — Росії чи України, Трамп відповів, що він посередині, бо хоче миру.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський готовий залишити пост президента, але є умови
Офіс Президента України
Зеленський озвучив свої умови
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Зеленський зустрінеться з Трампом — відома дата
Зеленський і Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський анонсував нову важливу угоду зі США
Ptktycmrbq

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?