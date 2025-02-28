Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі — перші подробиці

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський почали перемовини в Овальному кабінеті ввечері 28 лютого з широкого кола питань, пов’язаних зі встановленням миру в Україні, поглибленням партнерства та іншими важливими аспектами.
Головні тези:
- На зустрічі між Зеленським і Трампом обговорювалися питання встановлення миру в Україні та поглиблення партнерства між країнами.
- Трамп висловив намір надати Україні допомогу у вигляді зброї та висловив сподівання на швидке завершення війни проти Росії.
- Президенти планують підписати угоду про створення інвестиційного фонду відбудови на користь України, що потребуватиме ратифікації з боку Верховної Ради.
Зеленський зустрівся з Трампом: що відомо
Зустріч президентів проходить за присутності представників офіційних делегацій з обох сторін,
Очікується, що глави держав обговорять питання війни Росії проти України, способи її припинення та встановлення миру, реалізацію двостороннього партнерства у сфері розробок українських копалин та інші питання. Спілкування лідерів продовжиться під час робочого ланчу, де буде можливість обговорити позиції у більш неформальній обстановці.
Після цього глави держав візьмуть участь у підписанні двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Напередодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо підписання договору з урядом США.
President Trump hosts President Zelenskyy in the Oval Office — and announces an agreement on rare earth elements will be signed later this afternoon pic.twitter.com/9OCfx1icBD— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі показав Президенту США Дональду Трампу фото громадян України до і після російського полону.
Зеленський додав, що, на його думку, Трамп не зупинить підтримку України.
Трамп зробив низку заяв на зустрічі з Зеленським:
Ми дамо Україні зброю. Сподіваюсь, нам не доведеться надсилати багато.
Ми не говоримо про гарантії безпеки. Ми всі чекаємо швидкого закінчення цієї війни.
Ми збираємося використовувати рідкісноземельні мінерали і використовувати їх для усього, що ми робимо, включаючи ШІ та зброю
Щойно угода буде укладена, усе закінчиться. Росія не захоче повертатися.
Я сподіваюся, що мене запам’ятають як миротворця.
Я зупинив дуже багато війн. Багато хто хотів воювати, але я їх зупинив. Ви навіть не чули про це.
Нам потрібне не просто припинення вогню. Ми вже робили так. Путін порушував його 25 разів, в тому числі і під час вашої каденції, — відповів Трампу Зеленський.
На запитання, на чиєму він боці — Росії чи України, Трамп відповів, що він посередині, бо хоче миру.
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