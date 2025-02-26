Зеленський анонсував нову важливу угоду зі США

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що за рамковою угодою зі США про використання корисних копалин слідуватиме угода про спільний інвестиційний фонд, яка підлягатиме ратифікації Україною.
Головні тези:
- Нова угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду, який буде ратифікований Україною.
- Зеленський зазначив, що договір буде складніший і серйозніший, оскільки він буде стосуватися конкретно фонду та партнерських відносин.
Зеленський розкрив подальші кроки України та США
26 лютого президент офіційно підтвердив, що Київ та Вашингтон уже погодили рамкову угоду щодо використання українських природних ресурсів.
За словами Зеленського, увесь процес буде відбуватися через фонд, де обидві країни будуть співвласниками.
Український лідер звернув увагу на те, що наступного договору про функціонування самого фонду немає.
Також глава держави попередив, що цей документ буде складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір — конкретно про фонд.
Як зазначив український лідер, він не знає, чи буде ратифіковувати договір зі свого боку американський Конгрес.
Нагадаємо, 26 лютого глава Кабміну Денис Шмигаль підтвердив, що українська сторона розгляне попередньо погоджену угоду про інвестиції в корисні копалини зі США.
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