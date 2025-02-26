Зеленський анонсував нову важливу угоду зі США

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що за рамковою угодою зі США про використання корисних копалин слідуватиме угода про спільний інвестиційний фонд, яка підлягатиме ратифікації Україною.

Зеленський розкрив подальші кроки України та США

26 лютого президент офіційно підтвердив, що Київ та Вашингтон уже погодили рамкову угоду щодо використання українських природних ресурсів.

За словами Зеленського, увесь процес буде відбуватися через фонд, де обидві країни будуть співвласниками.

Український лідер звернув увагу на те, що наступного договору про функціонування самого фонду немає.

Також глава держави попередив, що цей документ буде складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір — конкретно про фонд.

І там буде вже про партнерські відносини, гроші тощо. І ось він буде вже мати обовʼязкову ратифікацію в парламенті України. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив український лідер, він не знає, чи буде ратифіковувати договір зі свого боку американський Конгрес.