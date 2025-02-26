Зеленский анонсировал новое важное соглашение с США

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что за рамочным соглашением с США об использовании полезных ископаемых будет следовать соглашение об общем инвестиционном фонде, которое подлежит ратификации Украиной.
Главные тезисы
- Новое соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, ратифицированного Украиной.
- Зеленский отметил, что договор будет более сложным и серьезным, поскольку он будет касаться конкретно фонда и партнерских отношений.
Зеленский раскрыл дальнейшие шаги Украины и США
26 февраля президент официально подтвердил, что Киев и Вашингтон уже согласовали рамочное соглашение об использовании украинских природных ресурсов.
По словам Зеленского, весь процесс будет проходить через фонд, где обе страны будут совладельцами.
Украинский лидер обратил внимание, что следующего договора о функционировании самого фонда нет.
Также глава государства предупредил, что этот документ будет сложнее и серьезнее, потому что следующий договор — конкретно о фонде.
Как отметил украинский лидер, он не знает, будет ли ратифицировать договор со своей стороны американский Конгресс.
Напомним, 26 февраля глава Кабмина Денис Шмигаль подтвердил, что украинская сторона рассмотрит предварительно согласованное соглашение об инвестициях в полезные ископаемые из США.
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