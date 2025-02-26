Зеленский анонсировал новое важное соглашение с США

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что за рамочным соглашением с США об использовании полезных ископаемых будет следовать соглашение об общем инвестиционном фонде, которое подлежит ратификации Украиной.

Зеленский раскрыл дальнейшие шаги Украины и США

26 февраля президент официально подтвердил, что Киев и Вашингтон уже согласовали рамочное соглашение об использовании украинских природных ресурсов.

По словам Зеленского, весь процесс будет проходить через фонд, где обе страны будут совладельцами.

Украинский лидер обратил внимание, что следующего договора о функционировании самого фонда нет.

Также глава государства предупредил, что этот документ будет сложнее и серьезнее, потому что следующий договор — конкретно о фонде.

И там будет уже о партнерских отношениях, деньгах и т.д. И вот он уже пройдет обязательную ратификацию в парламенте Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, он не знает, будет ли ратифицировать договор со своей стороны американский Конгресс.