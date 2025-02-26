Введение миротворцев в Украину. Кремль возмутился из-за заявления Трампа

Скандальный глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что Москва не собирается прекращать боевые действия на текущей линии фронта, а также выступает против введения европейских миротворческих сил в Украину, хотя президент США Дональда Трамп ранее заявил о согласии Кремля.
Главные тезисы
- Сергей Лавров критикует заявления Трампа по поводу миротворцев, утверждая, что это может обострить конфликт в регионе.
- Дипломат раскрыл детали последних переговоров США и РФ в Саудовской Аравии.
Лавров возмутился из-за риторики Трампа
Приспешник российского диктатора Путина снова начал цинично врать, что размещение в Украине иностранных миротворцев приведет к обострению конфликта между странами.
На этом фоне он решил прокомментировать заявление американского лидера Дональда Трампа.
Последний недавно заявил, что миротворцев можно вводить только с согласия обеих сторон, а также добавил, что Москва согласилась на эту идею.
Однако российский дипломат возразил президенту США.
По словам дипломата, в рамках встречи в Саудовской Аравии не обсуждался вопрос участия США в разработке редкоземельных металлов на землях Украины, оккупированных Россией.
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