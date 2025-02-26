Введение миротворцев в Украину. Кремль возмутился из-за заявления Трампа

Скандальный глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что Москва не собирается прекращать боевые действия на текущей линии фронта, а также выступает против введения европейских миротворческих сил в Украину, хотя президент США Дональда Трамп ранее заявил о согласии Кремля.

Лавров возмутился из-за риторики Трампа

Приспешник российского диктатора Путина снова начал цинично врать, что размещение в Украине иностранных миротворцев приведет к обострению конфликта между странами.

На этом фоне он решил прокомментировать заявление американского лидера Дональда Трампа.

Последний недавно заявил, что миротворцев можно вводить только с согласия обеих сторон, а также добавил, что Москва согласилась на эту идею.

Однако российский дипломат возразил президенту США.

Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, навязываемый европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что вспомнил: на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить... Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск, не пройти, надо говорить. Сергей Лавров Глава МИД РФ

По словам дипломата, в рамках встречи в Саудовской Аравии не обсуждался вопрос участия США в разработке редкоземельных металлов на землях Украины, оккупированных Россией.