Скандальний глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що Москва не збирається припиняти бойові дії на поточній лінії фронту, а також виступає проти введення європейських миротворчих сил в Україну, хоча президент США Дональда Трамп раніше заявив про згоду Кремля у цьому питанні.

Лавров обурився через риторику Трампа

Поплічник російського диктатора Путіна знову почав цинічно брехати, що розміщення в Україні іноземних миротворців призведе до загострення конфлікту між країнами.

На цьому тлі він вирішив прокоментувати заяву американського лідера Дональда Трампа.

Останній нещодавно заявив, що миротворців можна вводити тільки за згодою обох сторін, а також додав, що Москва згодилася на цю ідею.

Однак російський дипломат заперечив президенту США.

Нас ніхто про це не запитує. Підхід цей, який нав'язується європейцями, насамперед Францією, а також англійцями, націлений на те, про що я щойно згадав: на те, щоб конфлікт розігрівати і далі, припиняти будь-які спроби його заспокоїти... Такими простенькими механічними штучками, як розміщення військ, не відбутися, треба говорити про першопричини. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

За словами дипломата, у межах зустрічі в Саудівській Аравії не обговорювалося питання участі США у розробці рідкоземельних металів на окупованих Росією землях України.