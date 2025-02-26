Це рекет. Експерти лютують через нову пропозицію США для України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Це рекет. Експерти лютують через нову пропозицію США для України

США та Україна
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Джерело:  The New York Times

Іноземні фахівці, зокрема з укладання мирних угод, публічно критикують намір американського лідера Дональда Трампа підписати з Україною угоду про надра, адже вона де-факто штовхає Київ в економічне рабство.

Головні тези:

  • Уперше в історії США вимагають гроші від власного союзника, який знаходиться у стані війни.
  • За словами експертів, це радикальний відхід від американської зовнішньої політики.

Угода про надра може нашкодити Україні

Свою думку з цього приводу озвучила експертка з мирних угод Вірджинія Пейдж Фортна.

За її словами, жорстка вимога Штатів у бік України віддати її мінеральні багатства, тоді як країна перебуває у стані війни й захищається від агресії уже 11 років поспіль — це рекет.

Обурення через політику команди Трампа також не приховує співробітник Ради з міжнародних відносин Стівен А. Кук.

Він звернув увагу на те, що нова гарантія безпеки від США — “це, по суті, шантаж".

Експерти також наголошують, що уперше в історії Штати вимагають гроші від власних союзників, які знаходяться у стані війни.

З першого погляду може здатися, що вимога до України передати її мінеральні багатства — це просто пряме висловлювання Дональда Трампа про дипломатичну істину, яка зазвичай залишається невисловленою: що гарантії безпеки часто мають приховану ціну. Але насправді, на думку експертів, його підхід являє собою радикальний відхід від американської зовнішньої політики, — наголошує The New York Times.

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