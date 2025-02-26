Это рэкет. Эксперты бьют тревогу из-за нового предложения США для Украины

Иностранные специалисты, в частности по заключению мирных соглашений, публично критикуют намерение американского лидера Дональда Трампа подписать с Украиной соглашение о недрах, ведь оно де-факто толкает Киев в экономическое рабство.

Соглашение о недрах может навредить Украине

Свое мнение по этому поводу озвучила эксперт по мирным соглашениям Вирджиния Пейдж Фортна.

По ее словам, жесткое требование Штатов в сторону Украины отдать ее минеральные богатства, в то время как страна находится в состоянии войны и защищается от агрессии уже 11 лет — это рэкет.

Возмущение из-за политики команды Трампа также не скрывает сотрудник Совета по международным отношениям Стивен А. Кук.

Он обратил внимание на то, что новая гарантия безопасности от США — "это, по сути, шантаж".

Эксперты также отмечают, что впервые в истории Штаты требуют деньги от собственного союзника, который находится в состоянии войны.