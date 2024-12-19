Старый фантазер. Зеленский жестко прошелся по выдуманным Путиным "стамбульским соглашениям"

Украина не согласилась с ультиматумом РФ в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. А "стамбульских соглашений" никогда не существовало, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский.

Старый фантазер — Зеленский о выдуманных Путиным "стамбульских соглашениях"

По словам президента, он удивлен заявлению российского диктатора Владимира Путина о возможном перемирии.

Зеленский напомнил, что Путин всегда называет его "нелегитимным".

Что касается "стамбульских соглашений", которых никогда не существовало. Был ультиматум России в первый же день оккупации нашего государства в 2022 году. Их гонцы на разных направлениях показывали нам детали этого ультиматума. Этих гонцов в Украине уже нет. Украина не согласилась с ультиматумом РФ. Владимир Зеленский Президент Украины

Он рассказал, что после этого Россия попыталась делать следующие шаги и смягчать свои позиции по этому ультиматуму. В частности это происходило и на встречах в Беларуси и Турции.

Все встречи они назвали стамбульскими соглашениями. Украина ничего не подписывала, никаких соглашений не было. В ультиматуме была демилитаризация, денацификация. Главный нацист сегодня на планете Путин говорит о денацификации украинцев. Дальше, чтобы армии Украины не существовало.

По его словам, Путин просто предлагал Украине сдаться и заморозить конфликт.

И этот человек говорит, что это какие-то сделки. Просто старый фантазер. Он живет в каком-нибудь своем мире. В своем аквариуме. Поделиться

Напомним, весной 2023 в турецком Стамбуле прошли переговоры Украины и России. Сегодня же Путин заявил, что Россия якобы готова к "переговорам и компромиссам" с Украиной. При этом он посетовал, что от договоренностей отказывается "и сторона", имея в виду Украину.

Разговоры о переговорах Украины и РФ

В последнее время западные партнеры Украины все чаще поднимают вопросы возможных переговоров между Украиной и Россией. Особую актуальность эта тема приобрела после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

В то же время, Украина и Россия не проводят мирных переговоров.

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что возврат к переговорам возможен только при укреплении позиций Украины. Он подчеркнул, что дипломатический путь для завершения войны не исключается, но мир должен быть установлен на украинских условиях.